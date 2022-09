Don’t Worry Darling: la conferenza stampa a Venezia 79

Oggi a Venezia 79 è il giorno di Don’t Worry Darling, che vedrà l’arrivo al Lido di Harry Styles, Olivia Wilde e Florence Pugh. La regista e i due protagonisti sono attesi per il red carpet, mentre alla conferenza stampa la grande assente è stata Florence Pugh a seguito delle polemiche che hanno travolto il film.

Don’t Worry Darling: Florence Pugh e Olivia Wilde che cosa è successo

Nelle ultime due settimane, proprio alla vigilia della presentazione del film a Venezia, c’è stato un vero e proprio sconvolgimento legato a Don’t Worry Darling che ha visto coinvolti gli attori protagonisti, la regista e addirittura Shia LaBeouf.

Don’t Worry Darling le dichiarazioni durante la conferenza stampa

Nel corso della presentazione del film molta enfasi è stata data all’ambientazione distopica della storia che si svolge in una comunità in pieno deserto negli anni ’50.

I presenti, Olivia Wilde, Harry Styles, Gemma Chan e Chris Pine, ma in particolare la regista hanno raccontato la loro esperienza sottolineando quanto sia stata immersiva per loro.

Harry Styles ha detto: “È stato divertente rappresentare un personaggio che appare così perfetto nel suo mondo ed è stato bello dare vita a questa finzione perché tutto è stato rappresentato in modo realistico.”

I dettagli storici e il contesto culturale relativo agli anni ’50 è stato raccontato anche attraverso dettagli scenografici, dei costumi e dell’architettura, come ha detto la stessa Olivia Wilde, con una modalità che ha contribuito a porre l’accento sulla distopia della narrazione ma anche sulla forza del personaggio di Florence Pugh la quale si ribella a un determinato status quo.

Un concetto che è stato ripreso da Harry Styles il quale ha detto “credo che il messaggio del film sia questo: a cosa si è disposti a rinunciare pur di fare la cosa giusta”.

Insomma un mondo sinistro, quello di Don’t Worry Darling, che tuttavia ricorda da vicino non solo il mondo di 70 anni fa ma anche il nostro mondo. Merito di un’estetica sinistra per riprendere le parole di Gemma Chan e di Chris Pine.

Sebbene non siano mancati tentativi di far trapelare qualche dichiarazione in più in merito al polverone mediatico che ha investito il film, Olivia Wilde si è limitata a dire che è orgogliosa del lavoro fatto da Florence e che è grata che i suoi impegni sul set di Dune Parte 2 le abbiano permesso di essere comunque presente al Festival.

Star della conferenza Harry Styles al quale sono state molte domande relative alla sua carriera, che ormai si divide tra musica e cinema. Il cantante e attore dice di essere molto grato per il supporto dei suoi fan che lo fanno sentire bene e che hanno creato un ambiente bellissimo per lui, che non sa cosa accadrà in futuro riguardo al fatto di riuscire a coniugare o meno le sue due professioni.

È comunque convinto che, pur svolgendo due professionisti opposte per molti versi, sia la musica che la recitazione attingano a un bagaglio di esperienze personali e che attraverso cinema e musica sia possibile esplorare mondi diversi.

Don’t Worry Darling quando esce e di che parla

Alice (Pugh) e Jack (Styles) vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L’ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall’amministratore delegato Frank (Pine) – in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale – caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell’affiatata utopia del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo “sviluppo di materiali avanzati”, le loro mogli – tra cui l’elegante compagna di Frank, Shelley (Chan) – possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall’azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory.

Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché. Quanto è disposta a perdere Alice per svelare ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?

Il film uscirà al cinema il 22 settembre.

