Niall Horan sta scrivendo una canzone intitolata When this is all over

Niall Horan, come tanti altri artisti, ha deciso di far fruttare questo periodo di pausa scrivendo nuove canzoni. Sì, perché anche questo periodo così difficile può essere un’ispirazione e la musica è sicuramente il mezzo più efficace per trasmettere speranza.

La nuova canzone che l’artista sta scrivendo si intitola When this is all over. Si tratta di canzone d’amore a distanza sociale che prende ispirazione dal brano Hey There Delilah di Plain White T, una ballad che racconta la storia di una storia d’amore a lunga distanza.

Sono a Londra nel mio appartamento, sto cucinando e sto scrivendo molto: due canzoni ieri. Ho dovuto annullare il mio tour, quindi potrei anche andare a caccia di una grande canzone. Ho iniziato a scrivere un pezzo stile Hey There di Delilah su quando tutto sarà finito, chiamato, beh, When This Is All Over, e sto anche scrivendo sull’idea di incontrare qualcuno senza incontrarlo e conoscerlo a causa di questa crisi. È strano: in realtà è un buon modo per conoscere qualcuno. Di solito, supponiamo che tu sia andato in un bar per un appuntamento, probabilmente sei ubriaco dopo cinque drink e dimentichi tutto quello che hai imparato. Ora, in realtà hai il tempo di porre domande. Non ci sono ancora storie d’amore, ma non mi dispiacerebbe se iniziassero a fiorire.

Il cantante irlandese è in questo momento a Londra ed è stato costretto a cancellare il suo tour mondiale a causa delle restrizioni che limitano i grandi raduni nei Paesi di tutto il mondo. Niall, che è single dopo la fine della sua storia con Hailee Steinfeld, con le sue parole sembra aver ammesso che in realtà si possono persino trovare dei benefici in questa situazione.