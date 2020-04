Amici Speciali è il titolo del nuovo talent di Canale 5

Amici di Maria De Filippi torna su Canale 5 nel mese di maggio, in prima serata, su Canale 5. Il titolo della nuova versione del talent è Amici Speciali e non Amici All Star.

Lo show, infatti, è stato completamente ripensato per aiutare attivamente durante l’emergenza sanitaria e soprattutto chi è coinvolto in prima linea. Ad annunciare ufficialmente l’inizio del talent (Amici speciali con Tim: insieme per l’Italia il titolo completo) è il primo spot andato in onda, che recita:

“Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi lo facciamo con la danza e con il canto”.

Riguardo la possibile data d’inizio di Amici Speciali, essa sembra coincidere con il 18 maggio. Questa data è trapelata da alcuni spoiler della professoressa Anna Pettinelli rilasciati mediante delle dirette Instagram. Le indiscrezioni sono state poi riportate anche dal sito IlVicolodelleNews.it.

Per quanto riguarda il cast, invece, ci ha pensato il settimanale Chi a fare i possibili nomi degli artisti in gara (che potete scoprire qui in caso ve li foste persi).

Maria De Filippi, ospite di RTL 102.5 durante il giorno di Pasqua, aveva inoltre dichiarato che il programma così com’era stato pensato all’inizio, essendo diventato irrealizzabile, sarebbe stato del tutto riformulato. Questa è la sua dichiarazione in merito:

“Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo”.