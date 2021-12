The Royal Treatment – Netflix: la nuova commedia romantica con Laura Marano e Mena Massoud

Il mondo di Disney Channel e quello di Aladdin si incontreranno su Netflix in The Royal Treatment; la ex protagonista di Austin & Ally, Laura Marano, ed il ladruncolo di Agraba, Mena Massoud, in persona uniranno le forze per una nuova commedia romantica che arriverà sulla piattaforma dal 22 Gennaio.

Nel film vedremo cosa accade quando la parrucchiera newyorkese Izzy viene assunta per fare i capelli alle nozze di un affascinante principe; quando tra loro scocca la scintilla vincerà l’amore o il dovere? Il film conterrà anche la nuova canzone di Laura Marano, in collaborazione con Grey, Dance With You.

Guarda il trailer di The Royal Treatment:

Cast:

Laura Marano è Isabella

Mena Massoud è Il Principe Thomas

Chelsie Preston Crayford è Destiny

Sinossi:

Isabella è proprietaria di un salone di parrucchiera e dice sempre quello che pensa. Il principe Thomas è a capo di una nazione e sta per sposarsi in un matrimonio di convenienza. Quando Izzy ha l’occasione unica di lavorare alle acconciature per la cerimonia reale con le colleghe, lei e il principe scopriranno che per realizzare il proprio destino bisogna seguire il cuore.