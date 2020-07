Come vi avevamo raccontato qui qualche giorno fa su Ginger Generation, Dixie D’Amelio ha fatto di recente il suo debutto nel mondo della musica con il singolo Be Happy!

Be Happy di Dixie d’Amelio, la sorella della celeberrima Charli (la tiktoker più seguita al mondo) è un brano che contrariamente al titolo non parla di felicità, anzi. Nel pezzo Dixie in realtà affronta le sue fragilità e il bisogno di non dover per forza sentirsi obbligata ad apparire felice agli occhi degli altri. Un pezzo che, insomma, racconta le emozioni di un’adolescente con delicatezza e trasporto.

Be Happy, che su TikTok ha già superato oltre 100 milioni di caricamenti, è accompagnata da un video ufficiale di cui vi avevamo parlato qui.

Nella clip vediamo Dixie D’Amelio in un’enorme e lussuosissima villa. Nonostante lo sfarzo, Dixie appare malinconica e persino un po’ triste, spaparanzata in una grande vasca mentre pensa a chissà che cosa. La clip, ad oggi, ha già ottenuto oltre 28 milioni di visualizzazioni!







Il dietro le quinte del video di Be Happy di Dixie d’Amelio: ecco cos’è successo!

Ieri sera, Dixie d’Amelio ha voluto fare un nuovo regalo ai suoi numerosissimi fan pubblicando, sempre su Youtube, la clip del dietro le quinte del video di Be Happy.

Grazie al video scopriamo tutto quello che è accaduto nel backstage e come il video ufficiale della canzone ha preso forma nel concreto. Il progetto, ovviamente, ha preso forma nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19: tutta la troupe, come potete vedere, indossava le mascherine chirurgiche!

