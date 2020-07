Glee: il cast reagisce alla scomparsa di Naya Rivera

Non appena la notizia ha fatto il giro del mondo, il cast di Glee ha immediatamente commentato la scomparsa di Naya Rivera. L’attrice, nota per il ruolo di Santana, sarebbe sparita ieri 8 luglio dopo un tuffo in barca al Lake Piru. La barca, insieme al figlio di 4 anni sono state ritrovate ma no non c’è nessuna traccia dell’attrice.







Harry Shum Jr, Heather Morris, Iqbal Theba e Max Adler hanno espresso immediatamente un loro pensiero per questa tragica notizia, cercando di trovare un po’ di forza e speranza a quanto è successo.

Ecco i post del cast di Glee su Naya Rivera

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Max Adler (@Mr_Max_Adler) July 9, 2020

Praying. — Harry Shum Jr (@HarryShumJr) July 9, 2020

Oh God… mercy… please… Actress Naya Rivera, known for 'Glee' missing and may have drowned after going boating on Lake Piru | https://t.co/QBOBaBJwPi https://t.co/NlBldzyQVv — iqbal theba (@iqbaltheba) July 9, 2020

Una tragica notizia per il cast e per tutti i familiari dell’attrice. Per i membri della serie sembra non esserci alcuna pace e questa ennesima tragedia, si aggiunge alla già tragiche di Cory Montheith (scomparso 7 anni fa per overdose) e Mark Salling morto suicida in attesa del processo per pedofilia. Sperando che la vicenda di Naya possa vere un lieto fine, anche noi ci uniamo al cast per mandare un messaggio positivo e di speranza e siamo vicini alla famiglia. Vi aggiorneremo non appena la vicenda avrà ulteriori sviluppi.