Dixie d’Amelio e Noah Beck svelano tutta la verità sulla loro storia d’amore

Dixie d’Amelio e Noah Beck stanno insieme per davvero? Oppure è soltanto hype? I due fingono la loro relazione oppure fra di loro c’è vero amore? Ma soprattutto: la loro relazione è già stata sul punto di finire? A queste e ad altre domande i due hanno risposto con l’ultimo video che hanno pubblicato sul canale Youtube di Dixie!





Dixie d’Amelio e Noah Beck: tutta la verità sulla loro storia d’amore

Nelle scorse ore al Dixie D’Amelio Show c’è stato ospite proprio Noah Bech. Dopo essersi frequentati per diverso tempo e aver lasciato intendere di stare insieme, i due hanno ufficializzato la loro relazione.







Per verificare la solidità del loro rapporto, a favore di telecamera, i due si sono sottoposti al temibile test della macchina della verità. Noah Beck, in particolare, si è spinto particolarmente “in là”con le domande.

Noah ha chiesto a Dixie molte cose decisamente delicate, soprattutto dopo così pochi mesi di relazione. Noah ha chiesto a Dixie se lei lo amasse, se fosse innamorata di lui, se lo volesse mai sposare e, udite udite, se avesse mai pensato di lasciarlo.

Ad alcune delle domande, Dixie ha risposto con delle bugie, perlomeno in base a quanto rivelato dalla macchina della verità.

Fra le domande più spinose a cui Dixie ha risposto con delle bugie ci sono state quelle relative al matrimonio e ad una possibile rottura. Dixie ha risposto no quando Noah le ha chiesto se avesse mai pensato di sposarlo. In realtà, a quanto pare, ci ha pensato eccome! Ma non solo!

Dixie ha ammesso di aver pensato di lasciare Noah almeno una volta, anche se in un primo momento non è riuscito ad ammettere la verità. Noah ha rivelato che per un paio di giorni Dixie l’aveva ghostato volontariamente, perché evidentemente lui aveva fatto qualcosa che l’aveva fatta molto arrabbiare.

Qui sotto trovate il video confronto fra Dixie d’Amelio e Noah Bech con tutta la verità sul loro rapporto!