Sanremo 2023: è cambiato il regolamento della quinta serata

Nel corso della giornata di oggi, è arrivata la comunicazione di un importante cambiamento per quanto riguarda il regolamento del Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai 1.

Il regolamento della finale di Sanremo

La modifica riguarda soltanto la quinta serata, quella che rappresenta la finale della manifestazione canora. Durante l’appuntamento conclusivo a votare sarà, dunque, il pubblico con lo strumento del televoto.

Al termine di questa votazione, arriverà una nuova classifica generale per gli artisti in gara, in base alla media tra le percentuali di voto della finale e delle serate precedenti.

Poi, una volta azzerati i risultati, ci sarà una nuova votazione dei 5 artisti che si trovano ai primi posti nella classifica. Quest’ultima votazione sarà in base al contributo:

del pubblico, attraverso il Televoto, con un peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata:

della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, che voterà in maniera congiunta, con un peso del 33%;

della giuria Demoscopica, con un peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in serata;

Infine, verrà stilata una classifica definitiva di 5 canzoni (e non più di 3, come in passato): l’artista primo in quest’ultima classifica sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2023.

Cosa cambia per la finale del Festival

La modifica nel regolamento appena descritta implica che la serata conclusiva del Festival sarà per forza di cose più lunga e che potrebbe protrarsi oltre le 2 di notte.

Inoltre, come è stato fatto notare dai colleghi di Gossip e tv, questa modifica, potrebbe rappresentare un “vantaggio” per quegli artisti che sono più conosciuti e amati dal pubblico come Ultimo, Elodie e Marco Mengoni.

Potrebbe interessarti anche:

I nomi delle cinque co-conduttrici del Festival

Chiara Ferragni ha devoluto il suo compenso

Madame: le scuse per non esserci vaccinata