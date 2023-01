Amici 22: i ragazzi si confrontano con Wax, NDG, Maddalena e Samu

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, gli allievi si sono confrontati con i quattro ragazzi, dopo che questi si sono riuniti con tutti gli altri.

Subito dopo la puntata di domenica scorsa, che ha visto l’eliminazione di Tommy Dali e di Valeria Mancini, Wax, NDG, Maddalena e Samu hanno raggiunto, infatti, il resto della classe.

Il confronto tra le due fazioni di Amici 22

Subito dopo essersi riuniti nella casetta, c’è stata una discussione sulle gradinate. A moderare il confronto Ramon e Angelina, con Wax che è stato il centro di tutto il discorso.

“La casa è stata divisa in due. Noi per esempio la sera facevamo molta a fatica a dormire, sentivamo un forte ridacchiare in tutto il giorno, negli orari più sbagliati. Io ho detto non me lo aspetto da persone che sanno a che ora ci svegliamo la mattina e a che ora vogliamo andare a dormire la sera.”

A quanto pare, dunque, i quattro ragazzi costretti all’isolamento, anche in questa situazione così precaria, hanno continuato a persistere con dei comportamenti non esattamente educati.

Ramon e gli altri hanno sottolineato che in questi giorni tra di loro si è creato un clima migliore e che intendono mantenerlo “Eravamo veramente tranquilli” ha detto il ballerino, riferendosi allo stato d’animo dell’ultima settimana.

Wax, NDG, Maddalena e Samu hanno assicurato da parte loro la volontà di contribuire ad un’atmosfera più distesa, in cui tutti possano esprimere le propria opinione senza paura di ottenere brusche reazioni.

Wax, in particolare, secondo gli altri ragazzi di Amici, sarebbe il principale artefice di questo clima di preoccupazione che si era creato, e ha detto di voler cambiare atteggiamento.

Aaron, dal canto suo, però ha confessato subito dopo a Piccolo G di non credere alle sue parole. Angelina, ha rivelato ad Eleonora di essersi distaccata dal cantante dopo quanto è accaduto.