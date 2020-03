Disneyland Paris chiude per Coronavirus? Un dipendente positivo al test

L’emergenza Coronavirus, come di certo saprete, non ha certo risparmiato il resto dell’Europa, oltre ad aver falcidiato il nostro paese. Sono ormai innumerevoli, soprattutto in Francia, i casi della temibile epidemia di Wuhan. Una malattia che, nelle scorse ore,è purtroppo arrivata anche a Disneyland Paris!

Proprio nelle scorse ore, Disneyland Paris ha infatti confermato la diagnosi positiva di Covid-19 su un cast member che lavora nella manutenzione. La notizia giunge dall’agenzia Reuters, che sottolinea che l’uomo, di cui non conosciamo le generalità, non sarebbe entrato a contatto con nenssun ospite del parco.

Ad oggi, infatti, il dipendente di Disneyland Paris si sarebbe interfacciato solo ed esclusivamente con altri membri del personale. Ciò, significa, dunque, che non è entrato in contatto diretto con turisti o altri ospiti del parco.

Disneyland Paris chiuderà a causa del Coronavirus?

La risposta noi di Ginger ve l’abbiamo data qui. Per il momento, le autorità non si sono ancora troppo preoccupate. Certo, sono già state intraprese delle misure di contenimento, ma non certo rigide come quelle italiane.

Ad oggi, il Ministro della Sanità Francese Olivier Véran è stato molto chiaro a riguardo:

A Disneyland Paris ci sono molte persone, ma non è come la maratona, dove ci sono migliaia di persone in uno spazio ridotto, che possono tossirsi addosso. Di norma a Disneyland fate delle code, ma le fate all’esterno. Ovviamente bisogna tenere in considerazione i gesti di base, non stringersi la mano, starnutire sul gomito, usare fazzoletti usa e getta. Ma non stiamo parlando di luoghi chiusi e di spazi limitati. Sappiate in ogni caso che la decisione non è soltanto mia. Tutte le decisioni prese sono convalidate da prove scientifiche stabilite da una commissione di esperti, a partire dalle autorità che si occupano di salute pubblica.

Resta ora da capiirre se le misure per contenere il dilagared del Coronavirus in Francia (e quindi anche a Disneyland Paris) rimarranno invariate. Sul sito ufficiale del parco, nel frattempo, non ci sono annunci di sorta a riguardo.

Ci auguriamo che sia così e che tutto si possa rivolerre per il meglio!f