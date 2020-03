Fedez contro Justin Bieber e Miley Cyrus?Ecco perché

Fedez non è uno che le manda a dire e in questi giorni di quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus ha parlato molto spesso sui social anche della situazione. Così come lui anche molte star internazionali stanno facendo lo stesso ma, non sempre, comunicando i messaggi giusti.

Di questo si lamenta il rapper nostrano, soprattutto contro Justin Bieber e Miley Cyrus che, pur essendo anche loro in isolamento forzato, starebbero sottovalutando il problema dando informazioni non proprio corrette ai followers.

Le parole di Fedez

Federico ha colto l’occasione per fare una Instagram Stories per portare alla luce il problema. In un video adesso cancellato, il cantante aveva espresso il suo parere sulle parole dei due artisti statunitensi. Pare che entrambi nelle loro dirette su IG abbiano minimizzato il problema, dicendo che basta prendere della Vitamina C per combattere il Coronavirus. Un’affermazione che non è andata a genio a Fede che ha voluto esprimere il suo disappunto. “Hanno migliaia di followers, non possono dire basti la Vitamina C” ha asserito il cantante.

Fede ha preso molto a cuore la situazione in Italia e non ci sta che altri possano sottovalutare il problema. Cosa già successa con altre celebrità come Hailey Baldwin, Kendall Jenner e Rita Ora.

ho appena visto le storie di fedez e lui ha detto che sia justin bieber che miley cyrus hanno sostenuto che bisogna prendere la vitamina c per prevenire il virus.

ditemi che stanno scherzando — Elisa (@personabasita) March 16, 2020