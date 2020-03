Disney Plus: Mina canta la canzone della pubblicità TIM Vision (Video)

I Sogni son desideri è il titolo della celeberrima canzone che Mina interpreta per la nuova pubblicità di Tim Vision. Il pezzo, estratto dalla colonna sonora del film Cenerentola, non avrebbe potuto essere più azzeccato! Lo spot è infatti legato alla nuova, straordinaria offerta di Disney Plus!

Già, perché come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Tim ha annunciato di recente una collaborazione con il nuovo gigante dello streaming. Sarà infatti proprio Tim Vision a distribuire la piattaforma in esclusiva per la banda larga.

Qui sotto trovate lo spot di Tim Vision per Disney Plus con la voce di Mina come colonna sonora!

L’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi, riguardo a questa collaborazione ha dichiarato:

Siamo orgogliosi che Disney Plus abbia scelto TIM come suo partner strategico in Italia. Si tratta di un accordo che si inserisce nella strategia di alleanze con grandi player internazionali che TIM sta portando avanti in diversi settori, per offrire prodotti e servizi all’avanguardia. TIMVision, aggiungendo Disney+ alla sua offerta, diventa così la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia, consolidandone la strategia di principale aggregatore di contenuti premium del panorama televisivo italiano, in un contesto in cui la convergenza tra telecomunicazioni e contenuti giocherà sempre di più un ruolo chiave nel futuro del Gruppo, grazie allo sviluppo della banda ultralarga e del 5G.

Kevin Mayer, Chairman of The Walt Disney Company’s Direct-to-Consumer & International division, ha aggiunto: