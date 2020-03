Coronavirus e sport: i consigli per gli adolescenti rinchiusi a casa

In questi giorni di quarantena forzata a causa del Coronavirus nessuno dovrebbe uscire di casa. O meglio si può uscire di casa solo per motivi di assoluta emergenza quali la spesa, il lavoro e ovviamente ragioni legate alla salute.

Ma in questi giorni di clausura il movimento è limitato. Anche se il Decreto Ministeriale del 22 marzo garantisce comunque la possibilità di fare sport all’aperto, basta essere da soli e nella prossimità della propria abitazione, sempre resta il problema. Saranno anche state rinviate le Olimpiadi a Tokyo, ma ciò non significa che lo sport sia ormai un ricordo. Mangiare e poltrire in casa non solo fa ingrassare, ma non fa bene nemmeno alla psiche.

Il Ministero della Salute, insieme all’ISS, poche ore fa ha pubblicato un vademecum. Come fare sport in casa? Noi vi elenchiamo gli esercizi sportivi che il Ministero consiglia. Lasciamo a voi il giudizio come e cosa potete fare anche a casa vostra. Magari una lezione di zumba alle 2 di mattino in un appartamento al quinto piano non è da farsi. Nemmeno nell’emergenza Coronavirus.

Salto della corda: uno degli esercizi più completi e anche facili fare. In poco spazio. Attenzione a quelli del piano di sotto e agli oggetti intorno a voi.

Step: basta un gradino (vero o costruito per l’occasione) per poter esercitarsi in casa o sulle scale.

Corsa sul posto: farà un po’ ridere, ma vi permette di allenarvi senza uscire di casa.

Squat: contro il muro o no, potrete almeno tenere in allenamento le gambe e il sedere.

Piegamenti (o comunemente chiamate flessioni) : se volete mantenere in funzione le vostre braccia e poter vincere ogni gara a braccio di ferro con i vostri fratelli e sorelle, non c’è nulla di meglio.

Addominali: sono forse l’esercizio più detestato, ma uno dei più semplici da fare. Basta stendersi da qualche parte e a qualsiasi ora del giorno e della notte potete allenarvi.

Ponti ed esercizi vari da fare a corpo libero per migliorare e tonificare la muscolatura.

Balli come zumba, aerobica. Questi esercizi sono proposti online da tantissimi video e tutorial. Vi serve una stanza per poter esercitarvi e forse alcuni attrezzi specifici.

Videogame per simulare lo sport o exergame. Se avete uno di quei videogiochi che simulano le partite di tennis o il canottaggio, dateci dentro. Ve lo dice anche il Ministero della Salute!

Restano anche le pulizie di casa. Non saranno attraenti come una lezione di ballo latino americano, ma anche quelle aiutano a bruciare la calorie. 138 minuti di moto fanno bruciare 405 calorie. Su questo sito inglese potete farvi un’idea di quante calorie potete perdere mantenendo pulita la vostra casa o cameretta.

Nel comunicato si ricordano anche alcune norme per mantenere la quotidianità sfasata dalla quarantena forzata dal Coronavirus. Andare a dormire negli orari soliti, limitare l’uso di Internet.

E tu come ti alleni in questi giorni di Coronavirus che costringe alla quarantena?