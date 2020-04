Disney+: ecco la linea temporale completa della saga di Star Wars

Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito come approcciarvi alla saga di Star Wars per la prima volta. Tuttavia saprete sicuramente che l’universo, inizialmente creato da George Lucas, non è composto esclusivamente dai 9 famosi lungometraggi.

Nel corso degli ultimi anni c’è stata una vera e propria espansione che è posta l’obiettivo di fare luce su alcuni momenti cruciali della storia della galassia lontana lontana…

Per orientarvi al meglio in tutti questi contenuti, Disney+ ha proposto una vera e propria linea temporale. Qui non troviamo solo i film della saga principale, ma anche tutti gli spin-off che sono stati realizzati negli ultimi anni.

Ecco la cronologia completa di tutta la saga proposta da Disney+:

Avete iniziato a guardare The Mandalorian o La minaccia fantasma ma non avete ben capito quando sono ambientati? Grazie a questa linea temporale potrete muovervi con più facilità nell’universo sterminato di Star Wars.

Da dove iniziare?

Secondo noi sarebbe bello replicare l’esperienza del cinema, quindi vedere la saga per come è stata concepita e poi tutti i vari spin-off. Ma se avete già visto qualcosa oppure, ad esempio vi incuriosisce Rogue One, potete iniziare da dove volete… ma non dimenticate di collegare tutti i pezzi!

Guardare solo gli spin-off non vi darà un quadro completo della storia… anzi rischierete di non capire nulla!

Molto importante: non fate l’errore di iniziare a vedere Star Wars da La minaccia fantasma perché rischiate di rovinarvi uno dei più grandi colpi di scena della storia del cinema. Se avete visto invece l’ultima trilogia potete completare il quadro con lo spin-off della Resistenza e ricominciare daccapo.