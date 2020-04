Disney+: come guardare i contenuti speciali dei Classici Disney

In questi giorni state riguardando anche voi i Classici Disney su Disney+? Allora sarete felici di sapere che la maggior parte dei film d’animazione appartenenti allo storico “canone ufficiale” sono corredati da interessantissimi contenuti speciali tutti da scoprire.

Ecco come guardare i contenuti extra dei Classici Disney:

Il modo più facile per accedere a tutti i Classici Disney è cliccare su cerca per poi andare nella sezione “Disney nei decenni”. Qui troverete tantissimi titoli, tra cui proprio i classici. Scegliete poi quello che volete per entrare nella pagina dedicata, senza però cliccare su “Riproduci”.

In basso troverete infatti un piccolo menu con scritto “Consigliati”, “Extra” e “Dettagli”. Cliccando su “Extra” potrete accedere a bellissimi contenuti extra legati proprio al classico d’animazione da voi selezionato.

In base al film scelto sono state inserite scene inedite o eliminate, ma anche interviste esclusive con i registi, i compositori o la figlia dello stesso Walt Disney. Insomma delle vere e proprie perle che non possono non sfuggire agli appassionati.

LEGGI ANCHE Disney: slittano anche i film d’animazione Soul e Raya and the Last Dragon

I contenuti speciali sono disponibili per tutti i film?

Al momento i contenuti extra di non sono disponibili per tutti i Classici, ma solo per i titoli “storici”. Mancano all’appello contenuti extra di titoli come Le follie dell’imperatore, per esempio. Ma non è da escludersi che il catalogo si arricchisca nel corso del tempo.

Sono ancora molti i titoli che mancano all’appello sulla piattaforma, a riprova che la major voglia diluire nel tempo l’inserimento dei propri contenuti. Sopratutto se si tratta di chicche particolari o titoli che sono attualmente sotto contratto presso altri servizi o piattaforme.