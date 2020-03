Disney+: ecco tutti i classici che forse non avete mai visto

Tutti hanno un proprio classico Disney preferito. Magari quello che guardavano di più da piccoli, oppure un film che hanno riscoperto da più grandi. Da oggi, se vi siete già abbonati a Disney+, avrete la possibilità di guardarli e riguardarli quando volete. Ma non solo, potete anche approfittare scoprire anche quelli che non avete mai visto.

La Disney vanta una filmografia a dir poco sterminata. Basti pensare che, escludendo le altre produzioni, la lista dei canonici classici parte da Biancaneve. Dunque dal 1937!

Oggi vi vogliamo consigliare qualche interessante chicca per veri appassionati che merita di essere scoperta oppure riscoperta. I più attenti avranno notato che il catalogo di Disney+ non è ancora completo. Ma si tratta di una cosa temporanea, legata ad accordi precedentemente presi dalla major. Nel giro di pochi mesi ci sarà davvero l’impossibile.

Nel frattempo ecco utti i classici che forse non avete mai visto (e che dovreste vedere!)

Saludos Amigos

Nel lontano 1943 Disney era affascinato dalle ambientazioni esotiche. In questo coloratissimo viaggio ricco di avventura, andrete in giro per il mondo insieme a Paperino, Topolino e Pippo.

Disney+ sottolinea che il film potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate, soprattutto in riferimento all’America Latina.

I tre Caballeros

Seguito ideale di Saludos Amigos, anche I tre Caballeros è ispirato ai colori e alle atmosfere latine. Famoso per le riprese misto animazione e live-action, davvero avveniristiche per quegli anni, è un vero e proprio classico amato da più di una generazione.

Anche in questo caso Disney+ sottolinea che il film potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate, soprattutto in riferimento all’America Latina.

Lo scrigno delle sette perle

Durante la Seconda Guerra Mondiale i fondi del reparto animazione furono tagliati. Molti animatori erano impegnati al fronte oppure al lavoro su film di propaganda politica. Walt Disney non si fermò, ma decise di realizzare dei film a episodi a basso budget. Uno di questi è Lo scrigno delle sette perle. Il suo gemello Musica Maestro non è ancora disponibile su Disney+, quando lo sarà non perdetevelo!

Bongo e i tre avventurieri

Quarto film collettivo che la Disney realizzò negli anni ’40, Bongo e i tre avventurieri racconta due storie diverse all’interno di un’unica cornice narrativa. Da una parte l’orso Bongo, dall’altra Topolino e il fagiolo magico. Negli anni i due film sono stati rimontati separatamente. Su Disney+ potrete vedere finalmente l’edizione originale.

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad

Ultimo film collettivo del decennio, anche Le avventure di Ichabod e Mr. Toad presenta due storie diverse. Una delle quali è ispirata alla leggenda di Sleepy Hollow. Tra i meno conosciuti dei classici vintage, questo film merita di essere riscoperto nella sua versione integrale. All’epoca il pubblico italiano non lo vede al cinema, in quanto le due storie furono presentante separatamente solo più tardi.

Le avventure di Bianca e Bernie

Molto celebre per tutti gli anni ’90, grazie anche al sequel uscito nel 1990 Bianca e Bernie nella terra dei canguri, questo film sembra essere caduto un po’ nel dimenticatoio negli ultimi anni. Peccato perché la storia è deliziosa e i due protagonisti adorabili. Inoltre lo spasso è garantito. Da non perdere nemmeno il sequel.

Le avventure di Winnie the Pooh

Tutti conoscono i film che Disney ha dedicato al celebre orsetto nel corso degli anni, ma forse non tutti hanno visto il primo celebre lungometraggio del 1977. Disney+ ve lo mostra nella sua interezza in HD. Questo film infatti non è mai arrivato al cinema in Italia, ma solo in VHS con ben 20 anni di ritardo.

Taron e la pentola magica

O si ama o si odia. Nessun compromesso! Tra i classici meno riusciti in assoluto, Taron e la pentola magica è diventato però un cult che oggi vanta schiere di appassionati. La Disney ha anche in lavorazione un live action. Tra racconto gotico e fantasy, Taron è la storia di un ragazzo alla ricerca di un magico calderone. Insieme a lui una principessa e una maialina magica.

Basil l’investigatopo

Come Taron anche Basil l’investigatopo non è tra i più grandi successi della Disney, che tra gli anni ’80 e ’90 stava vivendo una fase di incertezza creativa. Nonostante tutto questo film ha trovato la sua fortuna proprio negli anni ’90, grazie al boom delle VHS. La storia è quello di un topo investigatore che deve ritrovare il padre di una topolina… lo sfondo Londra, come nelle migliori storie di Sherlock Holmes.

Oliver & Co.

Gli anni ’80 a casa Disney sono stati una fase un po’ particolare che è culminata con il successo de La Sirenetta, film che ha aperto la strada al cosiddetto Rinascimento. Ispirato a Oliver Twist di Dickens, Oliver & Co. è ambientato a New York con animali come protagonisti fu un successone al box office e spianò la strada per i grandi capolavori del decennio successivo. Da riscoprire assolutamente.