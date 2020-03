Sono giorni duri, durissimi per tutti quanti. L’emergenza Coronavirus sta stravolgendo le nostre abitudini di vita e non solo. Il virus ci ha anche ricordato quanto siamo tutti uguali, tutti sullo stesso piano, anche le star come gli One Direction! A propsito, cosa staranno combinando i ragazzi in questi giorni?

Ecco i messaggi e gli aggiornamenti degli One Direction ai tempi del Coronavirus

Per fortuna, non ci risulta ad oggi nessun particolare problema lato One Direction. Per ora, infatti, i ragazzi si sono limitati a condividere con i fan messaggi di speranza e nessuna brutta notizia.

La pillola amara, al di là dell’autoisolamento e delle tragiche news che arrivano dal mondo, è legata alla cancellazione di alcuni dei loro progetti. Louis Tomlinson, Niall Horan e Harry Styles sono stati obbligati a cancellare o spostare i loro concerti e relativi tour.

Ma andiamo con ordine.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson si sarebbe dovuto esibire al Fabrique il prossimo 11 marzo. Il concerto, purtroppo, è annullato e non verrà recuperato. In estate Louis dovrebbe tornare in Itailia, il problema è che considerata la situazione non abbiamo certezze sulla ripresa dei concerti nel nostro paese perr la bella stagione.

Nei giorni scorsi, Louis Tomlinson degli One Direction si è in ogni caso fatto sentire su Twitter chiedendo alle fan come andava. In un altro tweet, precedente, Louis aveva invitato i fan a prendersi cura di loro e a stare a casa!

Hope everyone’s doing alright and staying safe. Sending loads of love — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 29, 2020

People being encouraged to work from home if they can and if not keep your distance. Where does that leave people working in a warehouse? Or every other profession where its impossible to keep 2m away?? — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 24, 2020

Niall Horan

A fine aprile Niall sarebbe dovuto partire in tour negli USA insieme a Lewis Capaldi per presentare il nuovo disco Heartbreak Weather, uscito a metà marzo. Il tour (che arriverà in Italia, si spera, in autunno) è però stato posticipato.

Nel frattempo, come molti altri artisti, Niall Horan ha intrattenuto i fan con tantissime dirette su Instagram.

Harry Styles

Anche Harry ha scritto un importante messaggio per i suoi fan, invitando tutti a fare attenzione e ad applicare l’auto isolamento. Harry, purtroppo, è stato costretto a posticipare il suo Love on Tour (tappe italiane comprese) al 2021.

For the safety of yourself and others, please self-isolate. We’re all in this together. I can’t wait to see you out on the road as soon as it’s safe to do so. Until then, treat people with kindness. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) March 25, 2020

Liam Payne, che dovrebbe tornare (salvo modifiche al programma) in Italia in estate ha inviato ai fan un messaggio di speranza. Inoltre, l’artista degli One Direction si è prodigato a promuovere uno speciale flashmob per ringraziare tutto il personale medico della Gran Bretagna.