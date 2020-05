Disney Channel chiude: le 5 sigle più belle delle serie!

Dopo anni in cui ci ha fatto sognare con serie e cartoni animati originali, Disney Channel chiude i battenti. Anche se possiamo rivedere le serie del passato sul canale Disney+, si può considerare come la fine di un’epoca.

Noi di Gingergeneration.it abbiamo deciso di raccogliere la nostra personale classifica delle 5 sigle delle serie che più ci piacciono!

Ecco le sigle più belle delle serie di Disney Channel

KIM POSSIBLE

Call me, beep me if you wanna reach me. Una frase che ci è rimasta impressa sin da piccoli anche quando non eravamo ferratissimi in inglese. La canzone di Kim Possible è cantata dall’artista Christina Milian.

A TUTTO RITMO

La serie vedeva come protagonista Zendaya e Bella Thorne ma la colonna sonora non era cantante da nessuna delle attrici protagoniste. Il brano è, infatti, di Selena Gomez.

HANNAH MONTANA

Non ha neanche bisogno di presentazioni e senza dubbio è la sigla di una serie di Disney Channel più amata dal pubblico. Sfidiamo chiunque anche chi dice di non essere fa della parrucca bionda, a non cantante The Best Of Both Worlds, interpretata da Miley Cyrus.

I MAGHI DI WAVERLY

Che sia in italiano o in inglese, questa sigla è super accattivante e nella sua versione inglese Everything Is Not What It Seems è cantata proprio dalla sua protagonista, Selena Gomez. In italiano è diventata Non fare sempre ciò che ti va.

JONAS

La serie non sarà stata proprio un successo, ma sfido chiunque a non iniziare a cantare e saltare non appena partono le note di Live To Party, cantate proprio dai Jonas Brothers.

Jonas Brothers Live To Party Video Complete Version

Queste sono solo alcune delle sigle ma ce ne sono tantissime da elencare che meriterebbero un posto in classifica!