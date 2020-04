TikTok, la piattaforma più amata fra i giovanissimi, non è soltanto un luogo per karaoke e per parodie di show televisi o scene cinematografiche. Tutt’altro! Sulla piattaforma social nata in Cina (dalle ceneri di Musical.ly) troviamo anche molti altri contenuti, come per esempio le ricette!

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

Proprio in questo periodo di quarantena su TikTok, per esempio, è spuntata una video ricetta virale che dovreste assolutamente provare! Stiamo parlando di uno speciale caffé “montato” che sembra davvero super delizioso!

Di recente, fra l’altro, a provare questa ricetta sono stati persino i nostri adorati BTS!

chenji and minjoon both trying to make the tiktok coffee pic.twitter.com/LamvgXnb8J — sider⁷ 7DREAM (@wayvjoon) April 14, 2020

Ecco la ricetta del caffé virale di TikTok!

La ricetta è davvero super semplice Vi basterà prendere un cucchiaio di caffé istantaneo e un cucchiaio di zucchero e mescolarli per almeno 5 minuti (meglio ancora se con l’aiuto di fruste elettriche) aggiungendo a filo dell’acqua bollente. La ricetta richede un rapporto di 1-1: se aggiungete due cucchiai di caffé dovrete aggiungene due di zucchero e di acqua, e così via a seconda della quantità di cui avrete bisogno.





In questo modo non soltanto preparerete un caffè delizioso e super dolce ma riuscirete anche ad ottenere una consistenza super soffice!

Il risultato “Instagrammabile”, in ogni caso, lo otterrete soltanto una volta versato il composto, molto spumoso, sopra del latte. Vi renderete subito conto che il composto galleggerà al di sopra del liquido, perlomeno per qualche secondo. Sarà questo il momento di scattare una foto al vostro drink! Magari, però, bevetelo prima di mettermi a scegliere i filtri più adatatti e gli hashtag del caso!

Qui sotto trovate uno dei video originali di TikTok che ha dato il via alla moda del caffè montato!

Qui sotto potete recuperare un’altra ricetta del caffè montato o whipped coffée (viene chiamato anche Dalgona Coffee). Vi avvisiamo, in ogni caso, che non necessariamente potreste ottenere lo stesso effetto “scenografico” con la polvere di Matcha o il cacao! Tentar non nuoce, in ogni caso, soprattutto in tempi di quarantena!