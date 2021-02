Come votare ai Kids Choice Awards 2020: scoprite tutte le nomination all’evento dell’anno su Ginger Generation!

Sarà l’attore comico e leggenda del “Saturday Night Live” Kenan Thompson a presentare i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2021!

Anche quest’anno (per la precisione sabato 13 marzo) torna il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a decidere i vincitori. Questa edizione, vi informiamo, sarà trasmessa in Italia l venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.

Con Thompson al timone, i bambini e le famiglie di tutto il mondo faranno letteralmente parte dello spettacolo come mai prima d’ora. Una celebrazione epica dove non mancheranno le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora.

Per la prima volta in assoluto, il dirigibile arancione di Nickelodeon lascerà la sede del KCA e accompagnerà i fan in una corsa sfrenata in tutto il mondo e oltre. Con un carico di slime e tante sorprese acrobatiche, gli spettatori viaggeranno nello spazio, passeranno da Bikini Bottom e si dirigeranno direttamente nelle case delle celebrità utilizzando la tecnologia XR. La presenza dei fan wall “teletrasporteranno” le celebrità e alcune famiglie di telespettatori sul palco principale dei Kids’ Choice Awards.

Come votare ai Kids Choice Awards 2021: ecco tutte le nomination

Dominano la lista delle candidature di quest’anno Justin Bieber con cinque nomination e, lato televisivo, Stranger Things con quattro.

A partire da oggi, i fan possono votare sul sito kca.nicktv.it per far vincere i propri beniamini.

Ecco tutte le categorie e le rispettive nomination:

TELEVISIONE:

Programma TV preferito (Ragazzi):

Alexa & Katie

Hai Paura del Buio?

Danger Force

Henry Danger

High School Musical: The Musical: The Series

A casa di Raven

Programma TV preferito (Famiglie):

black-ish

Cobra Kai

Le amiche di mamma

The Mandalorian

Stranger Things

Young Sheldon

Reality show preferito:

America’s Got Talent

American Idol

American Ninja Warrior Junior

LEGO Masters

Il Cantante Mascherato

The Voice

Cartone animato preferito:

Alvinnn!!! and the Chipmunks

Baby Boss: Di nuovo in affari

LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar

A casa dei Loud

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

Star TV femminile preferita:

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Le amiche di mamma)

Camila Mendes (Veronica Lodge, Riverdale)

Raven-Symoné (Raven Baxter, A casa di Raven)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical: The Series)

Star TV maschile preferita:

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical Series)

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger and Danger Force)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

FILM:

Film preferito:

Dolittle

Hamilton

Hubie Halloween

Mulan

Sonic the Hedgehog

Wonder Woman 1984

Attrice di film preferita:

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes)

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman, Wonder Woman 1984)

Anne Hathaway (Grande Strega Suprema, Le Streghe)

Vanessa Hudgens (Principesse, Nei Panni di una principessa: Ci risiamo!)

Yifei Liu (Mulan, Mulan)

Melissa McCarthy (Carol Peters, Superintelligence)

Attore di film preferito:

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog)

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Dolittle)

Will Ferrell (Lars Erickssong, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamilton, Hamilton)

Chris Pine (Steve Trevor, Wonder Woman 1984)

Adam Sandler (Hubie Dubois, Hubie Halloween)

Film d’animazione preferito:

Onward

I Croods 2: Una Nuova Era

Phineas e Ferb: il film – Candace contro l’Universo

Trolls World Tour

Scoob!

Soul

Voce preferita da un film d’animazione:

Tina Fey (22, Soul)

Jamie Foxx (Joe Gardner, Soul)

Anna Kendrick (Poppy, Trolls World Tour)

Chris Pratt (Barley Lightfoot, Onward)

Ryan Reynolds (Guy, I Croods 2: Una Nuova Era)

Emma Stone (Eeep, I Croods 2: Una Nuova Era)

Justin Timberlake (Branch, Trolls World Tour)

MUSICA:

Artista Femminile preferita:

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Artista Maschile preferito:

Drake

Harry Styles

Justin Bieber

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

Band preferita:

Black Eyed Peas

BLACKPINK

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

OneRepublic

Collaborazione Musicale preferita:

“Be Kind” – Marshmello & Halsey

“Holy” – Justin Bieber ft. Chance the Rapper

“Ice Cream” – BLACKPINK & Selena Gomez

“Lonely” – Justin Bieber & benny blanco

“Rain on Me” – Lady Gaga & Ariana Grande

“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber

Canzone preferita:

“Blinding Lights” The Weeknd

“Cardigan” by Taylor Swift

“Dynamite” by BTS

“Toosie Slide” by Drake

“Wonder” by Shawn Mendes

“Yummy” by Justin Bieber

Star globale preferita:

BTS (Asia)

Savannah Clarke (Australia)

David Guetta (Europa)

Master KG (Africa)

Taylor Swift (Nord America)

Sebastián Yatra (America Latina)

ALTRE CATEGORIE:

Star dei Social Femminile preferita:

Emma Chamberlain

Charli D’Amelio

GamerGirl

Addison Rae

JoJo Siwa

Maddie Ziegler

Star dei Social Maschile preferita:

James Charles

Jason Derulo

David Dobrik

MrBeast

Ninja

Ryan’s World

Star dello sport Femminile preferita:

Simone Biles

Alex Morgan

Naomi Osaka

Candace Parker

Megan Rapinoe

Serena Williams

Star dello sport Maschile preferito:

Tom Brady

Stephen Curry

LeBron James

Patrick Mahomes

Lionel Messi

Russell Wilson

Videogame preferito:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Fortnite

Minecraft

Pokémon GO

Roblox

Come votare le categorie italiane ai Kids Choice Awards 2021

Internet star preferita:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nickelodeon Italia (@nickelodeonit)

Cecilia Cantarano

DinsiemeE

Ryan Prevedel

Simone Berlini

Swami Caputo

Nuova star preferita:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nickelodeon Italia (@nickelodeonit)

Antony

Michelangelo Vizzini

SickVladi

VirgiTsch

Yusuf Panseri

Star comica preferita:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nickelodeon Italia (@nickelodeonit)

Daniele Davì

Martina Socrate

Paky

Scottecs

Tommaso Cassissa