Amici 20: tornano i musical, Martina in Aggiungi un posto a tavola

Nelle puntate precedenti di Amici, Lorella Cuccarini ha annunciato che nelle prossime settimane vedremo delle esibizioni tratte da alcuni musical.

Questa scelta da parte della professoressa rappresenta un gradito ritorno per i più nostalgici che seguono il talent da molti anni. I telespettatori di lunga data sanno bene, infatti, che nelle prime edizioni i ragazzi si cimentavano anche nella recitazione, che i ballerini dovevano anche saper cantare e i cantanti dovevano dimostrare di saper ballare.

Nell’ultimo daytime, Martina entra in sala di incisione dove ci sono Lorella e il vocal coach Giovanni per prepararsi su un brano tratto dal musical Aggiungi un posto a tavola. La ragazza, dunque, dovrà esibirsi cantando dal vivo e ballando contemporaneamente su questo pezzo.

Lorella le dice che devono lavorare sul carattere di Consolazione che è un personaggio molto divertente, buffo, ironico.

In questo pezzo più che le note precise, conta quello che sta dicendo. Si tratta di una donna che ha tutti gli uomini ai suoi piedi e attrae con grande simpatia.

Aggiungi un posto a tavola è una commedia musicale italiana in due atti. La storia è ambientata in un immaginario paese di montagna in cui Don Silvestro, il parroco, organizza uno spettacolo musicale intitolato, appunto, Aggiungi un posto a tavola.

Don Silvestro è un parroco sempre molto paziente e disponibile. Dio gli assegnerà il compito di costruire un’arca su cui far salire tutti i suoi parrocchiani per salvarli da un imminente diluvio universale. Clementina è la figlia del sindaco, innamoratissima di Don Silvestro. Tenterà sino alla fine di conquistarlo, ricorrendo anche ai consigli di Consolazione. Consolazione : personaggio femminile su cui ruota tutto il significato morale della storia, ovvero l’accettazione e il perdono per coloro che hanno commesso degli errori (Aggiungi un posto a Tavola). Consolazione è una donna di “facili costumi” che arriva nel paese a “distrarre” i mariti dal compito assegnato loro da Dio. Lo farà suscitando naturalmente le ire delle mogli e facendo preoccupare molto il povero Don Silvestro.