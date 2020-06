Descendants: Dove Cameron e Sofia Carson sorprendono i fan su Zoom

Dove Cameron e Sofia Carson hanno sorpreso in un modo molto originale un gruppo di studenti! Le due co-protagoniste di Descendants hanno realizzato una mini reunion su Zoom insieme a un gruppo di ragazzi molto speciali, tutti iscritti alla stessa classe della High Theatre di Leavenworth.

Gli studenti, oltre ad essere dei loro fan, hanno presentato la prima produzione in assoluto di Descendants: The Musical della Disney, proprio all’inizio di quest’anno. Le due star della saga originale Disney li hanno omaggiati aggiungendosi a sorpresa a una loro videochiamata già in corso e così hanno regalato al gruppo delle parole di incoraggiamento e consigli.

“Sto scorrendo qui tutte le vostre facce e questo è così speciale. Sto guardando ognuno di voi e sto trovando che tutto questo sia la cosa più incredibile, voglio dire, questo ha reso migliori la mia settimana, il mio mese. Siamo tutti dalla stessa parte a teatro. Hai la tua famiglia, hai i tuoi amici ma far parte di un cast è qualcosa di diverso”, ha detto Dove Cameron, che nella saga è l’interprete della protagonista Mal.

“È stato davvero bello vedere che anche se non siamo mai stati così tanto isolati fisicamente, sembra incredibile, ma non siamo neanche mai stati così tanto connessi. Guardaci, quando saremmo stati in grado di farlo? Sai, tutti noi qui, insieme, in questo momento”, ha aggiunto Sofia Carson.

“E noi due, in realtà, abbiamo visto delle clip con ciò che voi ragazzi avete creato per il musical di Descendants, ed è stato davvero fenomenale. Ci ha davvero lasciato senza fiato”, ha concluso la bellissima interprete di Evie.

Dove and Sofia Surprise Fans on ZOOM! 💖| Descendants

Watch this video on YouTube