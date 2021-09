Descendants: sono in lavorazione due nuovi film della saga

Dei nuovi capitoli della saga Descendants sono in lavorazione! Secondo Variety, Disney Channel ha intenzione di realizzare non uno ma ben due nuovi film.

È stato appena annunciato, infatti, che il presidente Gary Marsh ha in agenda l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il franchise che vede protagonisti i figli dei cattivi più famosi delle fiabe Disney.

Sebbene non siano stati annunciati altri dettagli sui progetti Descendants, sappiamo con certezza che gli stessi attori sono ben disposti a continuare a dar vita al fantastico mondo immaginario di Auradon.

Sofia Carson parla di Cameron Boyce e di Descendants

L’anno scorso, Sarah Jeffery (Audrey) ha condiviso il suo pensiero sul proseguimento della saga e ha detto che ci sono “infinite possibilità” per i film spin-off ambientati proprio in quel fantastico mondo.

Più recentemente, Sofia Carson è stata ospite speciale dello Zach Sang Show, dove ha parlato in modo dettagliato di Descendants – The Royal Wedding. Si tratta dello speciale animato della celebre serie di Disney Channel che ha debuttato quest’ estate.

Sofia, come saprete, nella serie di film di Descendants interpreta Evie, la figla della Regina Cattiva. Insieme a lei sul set della trilogia ci sono stati Dove Cameron, Booboo Stewart e il compianto Cameron Boyce.

Da Zach Sang, dunque, Sofia ha descritto sia il nuovo progetto sia dell’assenza di Cameron e di quanto senta la mancanza di uno dei suoi migliori amici e colleghi.

Non so quanto io possa spoilerarvi, ma come potete immaginare è stato molto difficile fare questo speciale senza Cameron. Ma i fan adorano questa saga e penso siano entusiasti di vedere questo speciale. Sinceramente non potrei immaginare di girare un film live action senza di lui. Non avete idea di quanto è stata dura. Sì, è stato davvero molto difficile. Il suo personaggio non ci sarà, ma gli renderemo comunque omaggio. I fan stanno chiedendo un nuovo capitolo dopo l’uscita del terzo film di Descendants. Penso che questo sia il modo giusto di soddisfare il loro desiderio.

Senza Carlos, insomma, non sarà affatto facile continuare il progetto. Tuttavia il cast trova che non ci sia un modo migliore per ricordarlo!