Benjiamin Mascolo e Bella Thorne: per ora nessun matrimonio!

Tra Benjiamin Mascolo e Bella Thorne non ci sarà nessun matrimonio, almeno non per il momento. L’attrice 22enne ha deciso di replicare alle voci che la volevano ufficialmente fidanzata con Benji.

Bella ha fatto ricorso a Instagram per scrivere: “Bella e Benjiamin sono davvero molto innamorati e molto felici ma non è previsto un matrimonio nel futuro immediato”.

Lei e Benji, al momento, si trovano in Messico perché al cantante non è permesso stare in America a causa delle restrizioni e lei non può raggiungerlo in Italia, non avendo una necessità di lavoro che lo permetta.

Pochi giorni fa, i due giovani hanno fatto sospettare i fan della coppia sulla possibilità di un matrimonio imminente. A innescare i sospetti è stato un video su Instagram in cui l’attrice, ex stellina Disney, portava un misterioso anello ed era corredato dalla didascalia “Soon to be”, oltre che dal simbolo di un anello.

Immancabilmente, questa frase è stata subito interpretata con “Soon be married”. In realtà, non è la prima volta che i due innamorati hanno lasciato intendere di voler portare il fidanzamento al passo successivo.

Lo stesso Benjiamin Mascolo, lo scorso gennaio, ha pubblicato qualcosa di simile scrivendo che un grande annuncio sarebbe arrivato presto, con tante emoji ad anello.

In questa occasione, inoltre, vi avevamo raccontato di come Benji avesse lasciato in qualche modo intendere le sue intenzioni nei confronti di Bella. Intenzioni serie! Forse è stato proprio il lockdown a impedire alla coppia di unirsi in matrimonio.

I due fidanzati, in effetti, sono stati separati dalle misure restrittive per ben cinque mesi. E solo molto recentemente hanno avuto la possibilità di rivedersi. L’attrice è intanto la star di un nuovo thriller, Infamous, che è disponibile da giugno in VOD/DVD.