Demi Lovato fa coming out come non-binary: ecco cosa significa

Demi Lovato fa coming out come non binary. L’artista statunitense ha rivelato tramite i suoi profili social di appartenere ad un particolare tipo di identità di genere di cui si sta parlando sempre più spesso.

Le persone non binary sono persone che non si identificano né con il genere maschile né con il genere femminile. L’esistenza di questo tipo di esseri umani ha portato la sigla della comunità LGBT ad estendersi ulteriormente, diventando così aperta e ancora più inclusiva con nuove sigle e lettere che possano meglio rappresentare questa realtà.

L’esistenza delle persone con disforia e delle persone non binary ha portato, soprattutto sui social, anche le persone alleate ad inserire nelle loro biografie i pronomi corretti da utilizzare. Nel caso di Demi, in inglese, i pronomi corretti da utilizzare sono they/them.

Qui sotto trovate la traduzione del post di Demi Lovato su Twitter.

Oggi sono molto felice di condividere di più della mia vita con voi tutti. Posso finalmente farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them. Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare dentro di me, e non pretendo di farmi portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che amano. Continuate a vivere nelle vostre verità e sappiate che vi sto inviando tantissimo amore. Baci.

L’annuncio di Demi arriva a pochi mesi di distanza dalla sua scelta di porre fine alla relazione con l’ormai ex fidanzato Max Ehrich. Insieme a Max, Demi avrebbe dovuto sposarsi, ma le cose, alla fine, non sono andate secondo i suoi piani.

Siamo felici che Demi abbia finalmente scoperto la sua vera identità!