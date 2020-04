Demi Lovato e Michael Bublé sono stati tra gli artisti del Singalong realizzato da Disney durante questa quarantena e che ha coinvolto tantissimi cantanti e li ha visti cimentarsi con i classici brani della casa di Topolino. La cantante di I Love Me non è stata però l’unica. Hanno partecipato altri artisti come Ariana Grande, Darren Criss e il cast di High School Musical che intonerà a distanza We’re all in this together.

Per l’occasione l’ex protagonista di Camp Rock si è esibita con il brano A Dream Is A Wish Your Heart Makes, tratto dal classico Disney Cenerentola.

Qui per guardare il video dell’esibizione di Demi Lovato con Michael Bublé

Il rapporto con gli ex act di Disney Channel

In una recente intervista, Demi Lovato ha parlato del suo rapporto con alcuni ex suoi colleghi Disney. In particolare Selena Gomez, Miley Cyrus e i Jonas Brothers.

La cantante si reputa ancora oggi grande amica dell’ex Hannah Montana, con la quale ha un bellissimo rapporto. Non si può dire lo stesso degli altri chiamati in causa. Mentre per la sua storica amica Selena, Demi ha speso giusto parole non ha invece voluto parlare proprio del suo rapporto con Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas (QUI l’intervista completa).