Demi Lovato parla del rapporto con i Jonas Brothers e Miley Cyrus

In una lunga intervista ad Harper’s Bazaar, Demi Lovato ha parlato del suo rapporto con alcuni ex act Disney. Dopo aver confessato di non essere più amica di Selena Gomez (ve ne abbiamo parlato QUI), la cantante di I Love Me ha parlato anche del suo rapporto con i Jonas Brothers e Miley Cyrus.

Il suo rapporto con i Jonas Brothers

Alla domanda della giornalista “senti ancora i membri dei JB?” Demi si è limitata a scuotere la testa imitando un no. Sappiamo da diversi rumor che la fine del rapporto di amicizia con Nick Jonas, Kevin Jonas e Joe Jonas è stata tutt’altro che pacifica ecco perché probabilmente la cantante non ha voluto approfondire il discorso.

Demi Lovato parla di Miley Cyrus

Parlo spesso con Miley. Lei è fantastica e la amo da morire e lo farò per sempre. Ma credo sia l’unica persona di quell’era con cui sono ancora in contatto.

Le due ne avevano parlato anche durante il format su Instagram creato da Miley, Bright Minded, e proprio Demi è stata una delle primissime ospiti di questo show. Demi e Miley hanno parlato a lungo della loro amicizia e come ci sono sempre state l’una per l’altra nonostante il loro rapporto fosse costellato di alti e bassi: nei momenti veramente importanti non si sono mai tirate indietro e si sono supportate a vicenda.