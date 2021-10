Maneskin – Mammamia: audio, testo e traduzione

I Maneskin ha pubblicato oggi il nuovo singolo, Mammamia. In lingua inglese, nel pezzo ci sono riferimenti alle riviste francesi che avevano accusato Damiano di sniffare cocaina alla finale di ESC che ha visto il gruppo trionfare.

Testo Mammamia dei Maneskin

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

You wanna touch my body

I say you’re not allowed

You wanna handle me

But I’m a bit too much

I’ll burn the place down

‘Cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

You wanna arrest me but

Oh I’m just having fun

I swear that I’m not drunk

And I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot

‘Cause I’m italiano

Traduzione Mammamia dei Maneskin

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

Vuoi toccare il mio corpo

Dico che non ti è permesso

Vuoi maneggiare me

Ma io sono un po’ troppo

brucerò il posto

Perché sono troppo fottutamente sexy

Oh mamma mia ma

Ma mamma mia ah

Mi vuoi arrestare ma

Oh, mi sto solo divertendo

Giuro che non sono ubriaco

E non mi drogo

Mi chiedono perché sono così sexy

Perché sono italiano