Dragon Ball Super: Goku diventa un dio della distruzione?

Nonostante Dragon Ball Super sia terminato in Giappone da oramai due anni, l’hype dei fan per un possibile ritorno di Goku e degli altri guerrieri Z non si è affatto affievolito. Le consuetudinarie repliche della serie da noi in Italia ne sono una valida dimostrazione. Dragon Ball è tanto un cult apprezzato da più di una generazione, quanto un business caratterizzato da un fortunato (e ricchissimo) merchandise, diverse serie tv, film, manga ed eventuali futuri progetti.

Goku oramai è divenuto più celebre di Topolino e dei Beatles messi insieme e magari la stessa Disney non disdegnerebbe un possibile utilizzo del personaggio. Riguardo il gruppetto di Liverpool, invece, è lecito domandarsi se Paul McCartney abbia mai visto un episodio della serie o letto un volumetto del manga di Akira Toriyama.

DRAGON BALL SUPER: I FAN TENGONO ALTA L’ATTENZIONE

Dopo anni di attesa, nel 2015 finalmente i fan di Dragon Ball hanno visto realizzato il loro sogno: una nuova serie a quasi 20 anni di distanza dal termine di Dragon Ball GT in Giappone. Tuttavia, il Super ha ignorato volontariamente il GT, collocandosi cronologicamente qualche mese dopo la sconfitta di Majinbu e rendendo ufficialmente non canonico il Super Saiyan 4, così come Baby, Super C-17 e gli altri personaggi (e avvenimenti) visti nella precedente serie. Dragon Ball Super è terminato nel 2018, ma i fan della serie continuano a tenere alta l’attenzione sull’anime, tramite cosplay e fanmade.

GOKU, IL NUOVO DIO DELLA DISTRUZIONE?

Tra i tanti fan che si sono lanciati in lavoro dedicati a Dragon Ball Super, Everyeye ha recentemente segnalato il talentuoso artista @qiashucai. In un suo disegno, @qiashucai ha immaginato Goku in una versione del tutto inedita. Il ragazzo ha presentato il protagonista dell’anime nei panni di dio della distruzione. Il look è riconoscibile, ma Goku no, dato che ha un’aria minacciosa, davvero poco consona al suo carattere allegro e bambinesco. Tuttavia, non si può certo dire che il disegno sia superficiale, anzi, risulta essere ben curato in ogni suo dettaglio.

