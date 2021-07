DaBaby accusato di omofobia: il rapper risponde con una diretta su Instagram

DaBaby è attualmente sotto tiro dopo aver inveito contro i gay durante la sua esibizione al Rolling Loud Miami.

L’ hitmaker, che di recente ha collaborato con Dua Lipa, si è reso fautore di alcuni commenti che hanno irritato la maggior parte degli utenti dei social media.

Il nativo dell’Ohio ha dichiarato durante la sua esibizione delle parole inaccettabili e non solo nell’ottica della cancel culture e della comunità LGBTQ+: “Se non ti sei presentato oggi con l’HIV, l’AIDS o nessuna di queste malattie mortali a trasmissione sessuale che ti farà morire in due o tre settimane, porta la torcia del cellulare in alto”, ha gridato verso il pubblico.

DaBaby this is weird to say?? Wth. pic.twitter.com/MDBQEZ2NsA — ➰ᴺᴹ (@KingSeanSwae) July 26, 2021

DaBaby, il cui vero nome è Jonathan Lundale Kirk, con questi e altri commenti estremamente controversi, ha provocato un po’ di caos su Twitter.

Così è andato subito su Instagram Live per fare chiarezza sulla faccenda. Il rapper ha detto che si è trattato solo di un “invito all’azione”. Ha affermato anche di essere “il miglior artista dal vivo” perché interagisce con i suoi fan.

Il rapper americano, che ha oltre 19 milioni di follower su Instagram, ha continuato insistendo sul fatto che i suoi seguaci, in particolare i suoi “fan gay”, non hanno l’AIDS perché si prendono cura di se stessi. A quel punto i fan hanno reagito allo sfogo di DaBaby e al disastroso IG Live!

A giudicare dalle reazioni alla clip la diretta non ha migliorato la situazione. Semmai, ha solo peggiorato le cose.

I fan su Twitter hanno criticato il rapper, con una persona che ha twittato: “Sono davvero infastidito da quello che ha detto. Fare riferimento all’HIV e all’AIDS come a una ‘malattia mortale’ che uccide le persone in 2-3 settimane è disgustoso e pericoloso nella migliore delle ipotesi.”

Un altro utente dei social media ha affermato che Dua Lipa, con cui DaBaby ha collaborato per la canzone Levitating, dovrebbe registrare nuovamente la canzone con Lil Nas X invece che con lui.

E voi che cosa ne pensate delle parole di DaBaby?