After: in arrivo la graphic novel ispirata alla saga di Anna Todd

Dopo essere diventata anche una serie di film, la saga di After si prepara a tornare sulla carta stampata… ma in una forma un po’ diversa. È stato infatti annunciato poco fa che i libri di Anna Todd diventeranno una graphic novel. La notizia è stata diffusa prima in esclusiva su Teen Vogue e successivamente ripresa dalla stessa Anna Todd.

L’uscita della graphic novel è prevista per marzo 2022, mentre il secondo volume dovrebbe arrivare in autunno. Ovviamente il primo volume coprirà gli eventi del primo romanzo di After, e così via. Non sappiamo ancora se l’uscita sul mercato statunitense considera con quella italiana ma vi terremo informati.

Questo il post condiviso da Anna Todd

L’annuncio della graphic novel di After arriva a pochi mesi di distanza dall’uscita del terzo film. Vi ricordiamo infatti che l’uscita di After 3 è prevista per il 1 settembre nei cinema italiani, nella speranza che non ci siano slittamenti dovuti all’obbligatorietà del Green Pass nei cinema.

Nel prossimo capitolo della saga assisteremo a un’altra importante svolta nella relazione tra Tessa e Hardin.

La saga di romanzi

After è la saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. L’intera saga è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

Il prossimo capitolo della saga è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, dal momento che in Italia sono stati pubblicati cinque libri e non cinque come è invece nella versione originale.