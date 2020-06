Curon – Netflix cast: Conosciamo meglio Federico Russo ovvero Mauro

Da domani sarà disponibile su Netflix la nuova serie originale italiana Curon (guarda il trailer qui). In un cast che mischia attori adulti e giovani talenti troviamo anche Federico Russo. In molti già lo conosceranno ma ecco biografia, social e qualche curiosità!

Federico Russo nasca a Roma il 19 ottobre 1997 e nonostante la giovanissima età ha già ricoperto numerosi ruoli in televisione. Il suo esordio è nel 2004 nella serie di Rai2 Incantesimo 7 e in cui sarà presente anche nella stagione successiva. Partecipa poi alla miniserie di Rai 1 De Gasperi – L’uomo della speranza e nello stesso anno vince Ballando con le stelline (categoria per bambini del più noto Ballando con le stelle ndr). Partecipa anche ad alcune fiction di Mediaset come Carabinieri Sotto copertura e I cesaroni e qui il personaggio di Mimmo lo porta a una grande notorietà.

Nel 2015 lavora per Disney Channel nel personaggio di Sam della serie Alex & Co. Nel gennaio 2016 pubblica il primo album We are one, prodotto dalla Walt Disney Records. L’album comprende 10 canzoni tra cui 6 canzoni cantate da lui; ad aprile canta a un concerto chiamato Alex & Co. fan event. Da questa esperienza nasce il film Come diventare grandi nonostante i genitori, durante le riprese nasce anche una storia d’amore con Chiara Primavesi (ormai finita). Lo troviamo anche in Don Matteo 11, Scomparsa e quest’anno in Curon.

Nel 2011 ha partecipato al videoclip del brano Credi di Max Pezzali dove interpreta un ragazzino timido che grazie alla sua intelligenza diventa un eroe. Tra i suoi piatti preferiti c’è la carbonara. Ha due fratelli e tre sorelle. Uno dei suoi migliori amici è Saul Nanni conosciuto durante Alex & Co. Tra i suoi attori e registi preferiti ci sono: Al Pacino, Quentin Tarantino e James Dean. Per quanto riguarda la musica è fan dei Maroon 5.

Ecco alcuni post dai social del protagonista di Curon: