X Factor 2020 inizia a prendere seriamente forma! Questa sera, infatti, come promesso, Alessandro Cattelan ha confermato i nomi dei 4 giudici che vedremo presto sul tavolo del talent show più di Sky Uno!

Ad X Factor 2020, come da anticipazioni, vedremo due clamorose new entry ma anche due giudici che abbiamo già imparato ad amare ed apprezzare. Le novità di questa edizione sono Emma Marrone, che torna in tv dopo un periodo di pausa forzato, e Hell Raton. Gli altri due giudici sono il nostro amato Mika e Manuel Agnelli, leader degli Afterhours!

Un nuovo inizio, con una nuova formazione. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest’anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori.

Ecco come Emma Marrone ha commentato questa sua nuova esperienza:

Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza. Spero che lo sia soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno. Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!»

Riguardo alla sua partecipazione ad X Factor 2020, Hell Raton, di cui vi abbiamo già parlato qui , ha raccontato:

Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica. Negli anni ho imparato a mettermi in gioco, dal 2010 con la fondazione di Machete fino a Machete Gaming. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie»







I casting

I casting di X Factor 2020 sono in corso fino al 20 giugno, per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting. Anche in queste settimane di lockdown la community di X Factor si è ritrovata, pronta a far sentire la propria voce e la propria musica unita nell’affermare #noicisiamo, accomunati dalla voglia di sognare, suonare e cantare. Tutto è pronto per l’inizio delle Audizioni.