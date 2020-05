Curon – Netflix: Ecco il trailer della serie in arrivo a giugno! (VIDEO)

Circa una settimana fa Netflix aveva svelato la data di uscita di Curon, una nuova serie italiana (scopri le prime immagini qui). Oggi la piattaforma ha diffuso il primo trailer ufficiale per farci un’idea di quello che vedremo. Ecco tutti i dettagli e il video del trailer

In questo posto succedono cosa strane, afferma la voce nel trailer. Perchè Curon? Non avevi detti che non volevi più tornarci? Del resto questo nuovo prodotto italiano appartiene al genere drama sovrannaturale. Mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi. Un percorso in cui non tutto è come sembra.

Una serie, composta da 7 episodi, che ha tra i protagonisti Federico Russo. Insieme a al lui nel cast troviamo Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

Sinossi

Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà’ a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

Ecco il trailer di Curon, in arrivo il 10 giugno su Netflix:

Ogni segreto verrà a galla. #Curon esce il 10 giugno su Netflix. pic.twitter.com/O5lzYVyWVM — Netflix Italia (@NetflixIT) May 29, 2020