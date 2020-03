Il serale di Amici 19 non cambierà la sua collocazione fino alla finale. Il talent show di Maria De Filippi proseguirà dunque la sua messa in onda di venerdì, sempre in diretta su Canale 5. La quarta puntata, quindi, è fissata per venerdì 20 marzo.

Il Serale, come spiegato dalla conduttrice alla conferenza stampa di presentazione, su richiesta di Mediaset era stato anticipato rispetto al previsto, partendo di venerdì poiché il sabato era ancora occupato da C’è Posta per Te. Terminate le prime tre puntate (venerdì scorso la terza puntata), Amici 19 sarebbe tornato al sabato dal 21 marzo, ma così non sarà.

Il talent proseguirà di venerdì fino alla finale, come scopriamo dalla pagina Facebook ufficiale del talent show, dove possiamo leggere: “Save the date! VENERDÌ 20 MARZO in prima serata su Canale 5 avete un appuntamento imperdibile con la quarta puntata del Serale! Chi sarà il vincitore di Amici 19?”. La notizia è stata, inoltre, confermata anche da altre fonti.

Amici 19, le nove puntate

Questa edizione prevede nove puntate di cui sei con i dieci talenti protagonisti: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco, Martina, Javier, Nicolai, Valentin e Talisa. Gli allievi ancora in gara affronteranno un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che decreterà un vincitore della categoria canto, un vincitore della categoria ballo e il vincitore assoluto di Amici 19. Seguiranno tre puntate celebrative dove si farà festa con dieci professionisti tra cui Alberto Urso e Michele Bravi.