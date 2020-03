Ariana Grande: un fan elude la sicurezza e irrompe a casa della cantante

Momenti di paura per Ariana Grande quando un fan è riuscito a eludere la sicurezza e a bussare alla porta della sua casa a Los Angeles. Secondo quanto riportato da TMZ un ragazzo di circa 20 anni si sarebbe presentato davanti la mansion della cantante di Thank U Next, sabato 14 marzo bussando alla porta e chiedendo di poter vedere Ariana.

Ariana non si trovava a casa e ad aprire la porta ci sarebbe stato una delle guardie di sicurezza, tuttavia non è chiaro come il fan sia riuscito ad arrivare fin davanti la porta della sua villa senza essere mai fermato. La polizia che ha fermato e arrestato il ragazzo avrebbe trovato una lettera d’amore per la cantante e le indicazioni su come raggiungere la sua casa.

Tutto è finito per il meglio e non ci sarebbero state conseguenze per la cantante che appunto non era nella sua abitazione anche se non è bello sapere che qualcuno sia riuscito ad avvicinarsi alla sua casa con tanta facilità.

Stando a quanto raccolto non è la prima volta che questo genere di cose avvengono nella casa dell’ex stellina di Nickelodeon. In passato ci sarebbero state altre situazioni poco rassicuranti ma la polizia non aveva trovato nulla di strano.