Concerto The Weeknd al Forum di Assago: la speranza è davvero l’ultima a morire! OMG!

Annunciato il tour mondiale After Hours World Tour di The Weeknd, che farà tappa a Milano il 1° novembre 2022 al Mediolanum Forum.





Complessivamente sono 104 le date che – con l’aggiunta delle 39 nuove – prenderanno il via il 14 gennaio a Vancouver al Pepsi Live alla Rogers Arena con tappe a Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Parigi, Berlino e molte altre città, prima di concludersi il 16 novembre a Londra all’O2.

L’annuncio arriva pochi giorni prima della performance al Super Bowl del cantante multi-platino. Come saprete, la performance dell’artista sarà unica nel suo genere. Pepsi ha infatti deciso di puntare su uno show lungo il doppio rispetto a solito e, chi lo sa, forse persino con la straordinaria Ariana Grande come ospite d’onore. Questo è quello che si vocifera per il momento!

Il tour include anche alcune date riprogrammate che si spostano dal 2021 per far parte dell’After Hours World Tour nel 2022.

Venerdì 5 febbraio The Weeknd pubblicherà anche il suo nuovo album: The Highlights che raccoglie alcune delle sue opere più importanti. Anche se non è un “Greatest Hits”, fornisce ai nuovi ascoltatori un’incursione in alcuni dei meglio riusciti e preferiti lavori dell’iconico artista.

A oltre un anno dall’uscita, “Blinding Lights” stabilisce un record, confermandosi per la 47esima settimana nella top 10 e per la 38esima settimana nella top 5 della Billboard Hot 100. Il singolo è estratto dal suo ultimo fortunatissimo album, After Hours.

Concerto The Weeknd al Forum di Assago: le info sui biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio, registrandosi gratuitamente su https://www.livenation.it/artist/the-weeknd-tickets

Vendita generale su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com a partire da lunedì 8 febbraio alle 10:00 ora locale.