Riverdale 4: Due genitori lasciano la serie? Ecco i dettagli

Dopo la pausa di questa settimana Riverdale 4 tornerà in onda il prossimo mercoledì (scopri il promo qui). Sembra però che nel cast due personaggi siano pronti a lascaire la serie CW. Ecco di chi si tratta nei dettagli!

Il primo dei due genitori che non tornerà nella quinta stagione (già confermata) è Sket Ulrich, ovvero il padre di Jughead. Sono estremamente grato per le amicizie che ho fatto grazia a questa serie, ha detto a Tvline. Mi mancherà moltissimo vedere le persone che frequentavo quotidianamente. Sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di poter lavorare con questo gruppo di persone talentuose, fuori e dentro il set. Tuttavia, ho deciso che è arrivato il momento di voltare pagina ed esplorare altre opportunità creative. Un personaggio importante e un regular dalla seconda che vedremo come uscirà di scena.

Il secondo membro del cast di Riverdale pronto a lasciare è la madre di Veronica (Cami Mendes) ovvero Marisol Nichols. Roberto Aguirre Sacasa ha confermato le due uscite di scena. Parte della vita e dello sviluppo della serie è saper dire addio alle persone, ha detto Sacasa. Sono grato a Sket e Marisol per il loro incredibile contributo alla serie in questi quattro anni. Gli auguro tutto il bene per i progetti futuri. FP e Hermione saranno sempre nei nostri cuori. Ovviamente saranno sempre i benvenuti per un eventuale ritorno a Riverdale.

FP è diventato ormai una figura paterna anche per Archie e il legame tra Hermione e Veronica è speciale soprattutto vista la recente malattia di Hiram. Staremo vedere in quale modo i due personaggi usciranno di scena.