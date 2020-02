Freud: La serie arriva a marzo su Netflix. Ecco il trailer (VIDEO)

Tra le novità in arrivo su Netflix a Marzo c’è la serie sullo psicanalista più famoso: Sigmund Freud. La serie debutterà il 23 marzo prossimo ed è molto attesa. Ecco il trailer e qualche dettaglio su trama e cast

Freud sarà una co-produzione tra Germania e Austria e appartiene al genere thriller. Marvin Kren avrà il ruolo di regista e racconterà in modo romanzato gli esordi e la giovinezza del famoso studioso. Sigmund seguirà, insieme alla sensitiva Fleur Salomé (Ella Rumpf) e all’ispettore Alfred Kiss (Georg Friedrich), le indagini su un misterioso serial killer. La location è la Vienna del XIX secolo e promette suspence e colpi di scena.

Tra gli altri interpreti troviamo Christoph Krutzler, Mercedes Müller, Rainer Bock, Philipp Hochmair, Anja Kling, Heinz Trixner, Lukas Miko, Aaron Friesz, Brigitte Kren, Martin Zauner, Johannes Krisch e Mathias Stein. La prima stagione sarà composta da 8 episodi di 45 minuti circa ciascuno. Le riprese iniziate a Vienna si sono svolte anche a Praga. Freud sarà la quarta produzione tedesca di Netflix dopo Dark (scoprila qui), Dogs of Berlin, Come vendere droga online (in fretta) e Skylines. Staremo a vedere se questo thriller saprà coinvolgere il pubblico.

Ecco il trailer della serie Freud:

Freud | Official Trailer | Netflix

