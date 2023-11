Maneskin: testo di Off my face dall’album RUSH! (Are U Coming?)

Ecco il testo di Off my face dei Maneskin, uno dei brani inediti contenuti nell’album RUSH! (Are U Coming?), in uscita venerdì 10 novembre.

Testo Off my face dei Maneskin

I’m in love with the drugs, but they don’t love me back

I’m in love with the pain, but you make it hurt so bad

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

You’re a freak, set me free, give myself a heart attack

I got ache in my bones when my body’s close to you

I hate sleepin’ alone and I know you hate it too

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

You’re a freak, set me free, give myself a heart attack

I’m off my face

Lockеd inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your lovе is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again

You are the thing that I crave when it’s hard to sleep at night

I’ll do anything for you, so just tell me what you like

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

And this love is gonna kill me, I will have a heart attack

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your love is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again

‘Cause I do what I wanna do, what I wanna do, what I wanna do, uh

No rules when it comes to you, when it comes to you, when it comes to you

Play my heart like a bass drum, break my neck like a killer

And then, in fact, you’re never gonna see me again

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your love is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again

Traduzione

Sono innamorato delle droghe, ma loro non mi ricambiano

Sono innamorato del dolore, ma tu lo fai soffrire così tanto

Sei il mostro nella mia testa che cerca di dirmi come comportarmi

Sei un mostro, liberami, fammi venire un infarto

Mi fanno male le ossa quando il mio corpo è vicino a te

Odio dormire da solo e so che lo odi anche tu

Sei il mostro nella mia testa che cerca di dirmi come comportarmi

Sei un mostro, liberami, fammi venire un infarto

Sono fuori di testa

Chiuso nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace il gusto

Già, non riesco proprio a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più

Sei la cosa che desidero quando è difficile dormire la notte

Farò qualsiasi cosa per te, quindi dimmi solo cosa ti piace

Sei il mostro nella mia testa che cerca di dirmi come comportarmi

E questo amore mi ucciderà, mi verrà un infarto

Sono fuori di testa

Chiuso nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace il gusto

Già, non riesco proprio a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più

Perché faccio quello che voglio fare, quello che voglio fare, quello che voglio fare, uh

Nessuna regola quando si tratta di te, quando si tratta di te, quando si tratta di te

Suona il mio cuore come una grancassa, spezzami il collo come un assassino

E poi, in effetti, non mi vedrai mai più

Sono fuori di testa

Chiuso nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace il gusto

Già, non riesco proprio a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più

