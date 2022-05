Tananai: tutte le date del tour nei club del 2023

In occasione del tour sold out di Tananai, si annunciano le date della tournée nei club a maggio 2023.

Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, prodotto da Friends and Partners, Tananai annuncia che tornerà a suonare live anche il prossimo anno con cinque appuntamenti nei club italiani più importanti, a partire dal maggio 2023.

I biglietti sono in vendita online e presso i rivenditori autorizzati a partire dalle ore 16:00 del 17 maggio 2022.

Tananai si è già esibito nelle prime due date del tour 2022, a Venaria Reale (TO) e a Milano, accompagnato dalla sua band. In queste due occasioni l’artista ha suonato il pianoforte e ha cantato solo, insieme al suo pubblico, proponendo anche qualche sorpresa del suo passato da produttore elettronico.

Il tour è occasione per Tananai, dunque, di cantare finalmente dal vivo, oltre alla sua discografia precedente, anche Sesso Occasionale.

Si tratta della canzone presentata al Festival di Sanremo 2022 e certificata disco di platino. L’artista ripropone anche la hit Baby Goddamn (disco di platino), uscita a marzo 2021, stabile da quasi due mesi tra le canzoni più ascoltate e tra i singoli più venduti.

CALENDARIO TANANAI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

CALENDARIO TANANAI LIVE 2022

Venerdì 13 maggio 2022 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 16 maggio 2022 – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Venerdì 20 maggio 2022 – Firenze @ TuscanyHall – SOLD OUT

Lunedì 23 maggio 2022 – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

CALENDARIO TOUR ESTIVO 2022

Giovedì 2 giugno 2022 – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno 2022 – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno 2022 – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio 2022 – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT) @ EmBi Festival

Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce @ Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo @ NXT Station