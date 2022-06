Pinguini Tattici Nucleari: video, testo e significato di Giovani Wannabe

I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano oggi il video di Giovani Wannabe, il loro ultimo singolo. La storia della clip musicale vede come protagonisti della clip Francesco “Mehths” Cicconetti e Chiara Pieri, una coppia anche nella vita.

Il racconto è un viaggio lungo un’estate intera, emblema stesso della fase di più profondo cambiamento dell’esistenza umana, quella che coincide con la giovane età. Francesco ha raccontato:

“Sono un ragazzo trans e un divulgatore per le tematiche transgender. Partendo dal mio vissuto personale cerco di parlare del tema della transgenerità nel modo più leggero possibile, con l’obiettivo finale di normalizzarlo. In questo video sono insieme a Chiara Pieri, la mia fidanzata, che in questo caso è il soggetto di un grande cambiamento.

Il bello credo sia questo. Non sono io a vivere la trasformazione, come magari ci si sarebbe potuto aspettare. Per questo il video, oltre a mostrarci il modo in cui l’amore non è turbato dalla forma e dal cambiamento, nasconde un messaggio importante. Tuttə cambiamo, ci evolviamo e, a pensarci bene, alla fine ognuno di noi transiziona, per trovare il giusto posto nel mondo in cui essere davvero felice.”

Il video di Giovani Wannabe

Testo di Giovani Wannabe

Nel cuore hai solamente foto di paesaggi

E non c’è posto per le tue foto con me

In auto dormi ed io non riesco a non guardarti

Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guard rail

Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze

Tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel

Spaccami come Hendrix con la Stratocaster

Fai uscire le mie ansie, ma non chiedi il cachet

Sulle tue gambe ho letto il senso della vita

Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud

È meglio se restiamo amici come prima

Ma poi facciam mattina per parlare di noi

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Nel feed hai solamente foto di paesaggi

E forse è perché sei un paesaggio pure tu

E con i piedi mi disegni i dinosauri

Sopra il vetro dell’Audi non la pulirò più

E do il tuo nome a un uragano tropicale

Ogni telegiornale poi parlerà di te

Sai che si nasce soli e si muore solisti

Ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band e

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi

Con te inizia la Belle Époque, che tempismo: o’clock

Bel teppismo black bloc che c’hai

Sei la storia, Marc Bloch, un momento amarcord

Dai, scambiamoci tutti i guai

Come Jack on the rock dammi un viaggio on the road

Posti che non hai visto mai

Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di Spock

Lasci il segno dovunque vai

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi basta sia lontano da me