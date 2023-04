Blanco e Mina – Un briciolo d’allegria: video, testo e significato della canzone

Fiore all’occhiello di Innamorato, il nuovo disco di Blanco, l’unica sensazionale collaborazione. Quella con Mina – la voce eterna della musica italiana – nel brano Un Briciolo Di Allegria.

Il videoclip ufficiale ci riporta alla mente un film noir in bianco e nero dalle atmosfere hitchcockiane. Blanco, vestito in abiti eleganti e raffinati, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana che canta con lui sulle note del brano, Mina.

Il videoclip è la trasposizione in immagini della narrativa del brano, in cui i mondi dei due artisti si uniscono oltrepassando i gap generazionali e creando un dialogo tra generazioni lontane.

Il video di Un briciolo d’allegria

Testo Un briciolo d’allegria

{Blanco}

In mezzo al viale,

giocavo al pallone

sulla strada serrata che mi ha cresciuto

{Mina}

Dove il cielo è bordeaux, immerso nel verde

dove Dio creò, distese di niente

{Blanco e Mina}

Sincero, se l’amore è vero

muori dentro

un sentimento puro, non ho futuro

se ti perdo

darei la mia vita che non è infinita

a un prezzo onesto

ma per fortuna che poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna, forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano, come una matita

scriverei una poesia

per un briciolo d’allegria

{Mina}

Tutte le offese che vuoi, non serviranno se puoi

parlare, con me

{Blanco}

Ed è difficile, saper distinguere l’amore

dalla follia

{Blanco e Mina}

Sincero, se l’amore è vero

muori dentro

un sentimento puro, non ho futuro

se ti perdo

darei la mia vita che non è infinita

a un prezzo onesto

ma per fortuna che poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna, forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano, come una matita

scriverei una poesia

per un briciolo d’allegria

{Blanco}

E non invecchia mai ciò che vive dentro noi

e non sbiadisce mai, come foto polaroid

{Mina}

Se non mi domando, chi eravamo

io non mi ricordo, chi siamo

per un briciolo d’allegria

Il significato della canzone

Il brano che vede duettare Blanco con Mina è un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo.

“Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.