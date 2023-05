After 5 – Trailer ufficiale, trama, cast e data di uscita

Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford stanno per tornare per l’ultima volta nei panni di Hardin e Tessa in After 5. E’ stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film che arriverà su Prime Video e, da quello che possiamo vedere, nel film troveremo i due protagonisti ormai lontani, dopo l’ultima distruttiva incomprensione di After 4. Tessa potrà ancora vedere un futuro insieme?

After 5 – trailer:

Di che cosa parlerà il film

After 5 sarà l’adattamento della seconda parte dell’ultimo romanzo della saga, After Amore Infinito. Attenzione però a non cadere in errore: in Italia i libri sono cinque perché il terzo capitolo è stato diviso in due parti, mentre le edizioni originali americane sono quattro.

Quest’ultimo film abbraccerà gli eventi finali del quarto libro anche se, inizialmente, questo adattamento non era stato previsto. Il film metterà la parola fine alla saga degli Hessa? Non esattamente perché sono stati annunciati dei sequel che vedranno come protagonisti i figli di Tessa e Hardin, Emery e Auden, nonché un prequel incentrato sulla vita di Hardin.

Il cast del film

Confermata ovviamente la presenza dei due protagonisti, Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Insieme a loro ci saranno anche Mimi Keene (Nathalie) e Benjamin Mascolo nei panni di Sebastian.

Quando uscirà il film in streaming

After 5 arriverà nel 2023, ancora non è stata ufficializzata alcuna data quindi non ci resta che aspettare aggiornati. Al momento sappiamo però che il film sarà disponibile in streaming su Prime Video, così come era avvenuto per il terzo e quarto capitolo.

