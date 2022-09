Come per disincanto: uscita in streaming, trama, cast e trailer del film

Durante il Disney D23 è stato reso noto anche il primo trailer di Come per disincanto sequel del film del 2007 Come d’incanto. Il riporta sullo schermo Giselle, interpretata da Amy Adams, la quale dovrà capire che cosa significhi davvero “vivere per sempre felici e contenti”.

Come per disincanto il trailer

Nel trailer del film incontriamo dopo molto tempo Giselle, Robert e la loro figlia Morgan mentre si preparano a iniziare una nuova vita. Peccato che la fine dell’incantesimo possa essere davvero dietro l’angolo.

Come per disincanto quando esce in streaming

Come per disincanto uscirà in streaming su Disney+ il 24 novembre. Nel caso vogliate recuperare o vedere per la prima volta Come d’incanto lo trovate all’interno della libreria di Disney+.

Come per disincanto di che parla

Sono passati 15 anni da quando Giselle (Adams) e Robert (Dempsey) si sono sposati. Li ritroviamo in procinto di lasciare Manhattan verso una nuova vita in periferia, alla ricerca del “e vissero felici e contenti”. Ma sarà davvero così?

Come per disincanto il cast

Nel cast del film vedremo vecchie e nuove conoscenze tra cui Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

Come per disincanto colonna sonora

La colonna sonora del film comprenderà brani inediti composti della leggenda vivente di casa Disney Alan Menken il quale è stato affiancato nel lavoro da Stephen Schwartz.

Come per disincanto sarà un film a tecnica mista?

Come molti di voi ricorderanno Come d’incanto era riuscito a catturare i cuori di molti anche per l’originalità con cui era riuscito a combinare live action e tecnica mista.

Dal trailer possiamo vedere in un brevissimo frame che in effetti l’animazione è presente – a un certo punto vediamo il principe Edward sotto forma di cartone animato intrappolato, sebbene non possiamo dire con certezza se sarà più o meno preponderante.

