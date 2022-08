Pinocchio Disney+: cast, trailer e trama del live action Disney

Pinocchio, il remake dell’amatissimo Classico Disney, sta per arrivare su Disney+. Il film in live action diretto da Robert Zemeckis riporta sullo schermo il burattino di legno nato dalla penna di Collodi con la storia rielaborata dallo stesso Walt che ha permesso al personaggio di diventare famoso in tutto il mondo.

Pinocchio uscirà l’8 settembre su Disney+ in occasione del Disney+ Day.

Pinocchio il trailer del film

Pinocchio cast e trama

Diretto da Robert Zemeckis, Pinocchio è l’adattamento in live action del secondo Classico Disney del 1940. Nel cast vedremo Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. Insieme a loro anche l’attore italiano Giuseppe Battiston nel ruolo di Mangiafuoco.

Nel film saranno presenti anche due nuovi personaggi Sofia il Gabbiano interpretata da Lorraine Bracco e il Postiglione interpretato da Luke Evans.

Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà Una stella cade, la versione italiana della celeberrima When you wish upon a star.

Nel film potremo ascoltare anche nuove canzoni originali composte dai candidati all’Oscar Alan Silvestri e Glen Ballard (Polar Express).

Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero.

Pinocchio Disney e non solo

Nel prossimo futuro il burattino di legno riprenderà vita facendo sognare i suoi fan di tutto il mondo. Il film di casa Disney non sarà infatti il solo a ri-raccontare la sua storia.

Oltre al live action diretto da Robert Zemeckis nel 2023 uscirà infatti anche l’adattamento diretto da Guillermo Del Toro che, tuttavia, promette di raccontare la storia di Collodi in modo del tutto diverso.

