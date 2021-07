Ci sarà un ballo in stile Bridgerton! Ecco tutti i dettagli!

Netflix in collaborazione con Shondaland e Fever e Secret Cinema, ha deciso di organizzare un ballo in stile Bridgerton a novembre!

Alzi la mano chi ha il desiderio di essere uno dei protagonisti della serie! Ci siamo tutti appassionati all’atmosfera glamour che viene rappresentata in ogni singola puntata: dalle acconciature, passando ai corsetti, agli abiti magnifici, alle passeggiate in carrozza al chiaro di luna fino ad arrivare alle feste dove può succedere un po’ di tutto.

Purtroppo ancora non si sa ancora dove, come e quando, ma l’obiettivo dell’evento è proprio quello regalare ai fan una notte con un membro della famiglia Bridgerton.

Sappiamo sicuramente che si ballerà in una grande sala centrale usando le usanze del XIX secolo ma sulle note dei classici pop moderni, proprio come accade nella serie. Ma non finisce qui perché nelle stanze accanto a quelle principali se ne troveranno altre che ospiteranno diverse attività che abbiamo spesso visto nella serie.

Ci saranno dei vari corsi da poter svolgere: uno di pittura, uno per imparare a giocare a carte, uno di boxe e, infine uno per impara le abitudini e le buone maniere per debuttare in società.

Come si dovranno vestire gli invitati?

Agli invitati sarà richiesto di rispettare un dress code: indossare abiti simili a quelli visti nella serie come ad esempio si potrà indossare delle maniche a sbuffo, dei guanti lunghi in seta, dei corpetti scintillanti e delle scollature profonde.

Per ispirazione su come vestirsi e truccarsi potete consultare diversi video presenti su YouTube!

Di cosa parla la serie Bridgerton?

Bridgerton è una serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen con la produzione diretta da Shonda Rhimes. È basata sui romanzi ambientati dell’alta società londinese durante la Reggenza Inglese. Ogni stagione è dedicata a uno dei figli del defunto visconte Bridgerton, a partire dalla prima lady di casa, Daphne. La serie ha fatto il debutto su Netflix nel dicembre 2020.