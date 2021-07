Big Red Machine feat Taylor Swift: Audio, testo e traduzione di Renegade

Ecco testo e traduzione di Renegade di Big Red Machine feat Taylor Swift!

Dopo il successo di Folklore ed Evermore, Taylor Swift, Aaron Dessner e Justin Vernon sono tornati a fare musica insieme, questa volta, però, per il disco dei Big Red Machine, progetto indie dei due musicisti. Renegate è un brano scritto dalla cantante di Nashville e il leader dei The National, dove il protagonista descrive com’è vivere una storia d’amore con qualcuno che soffre di disturbi mentali.

Nella canzone il narratore descrive come l’ansia della persona amata sta distruggendo anche lui stesso e che spera che possa prendere in mano la sua vita per vivere finalmente questo amore. Molti fan pensano che questa possa essere il punto di vista del fidanzato di Taylor, Joe Alwyn, e possa essere la risposta a The Archer. Un’altra teoria è che possa essere la risposta del partner a This is me trying, contenuta in Folklore.

Ecco cosa ha scritto Taylor Swift su Renegate:

Non riesco a ancora a credere di aver lavorato con Aaron Dessner. Quando è entrato nella mia vita, sono stata trasportata nella sua vita di libertà creativa dove non pensare troppo, solo fare musica. Il suo spirito generoso e umile traspare da ogni parte della sua vita e questo è il motivo per cui molti artisti non vedono l’ora di collaborare al suo progetto, Big Red Machine. Una canzone che abbiamo scritto (con la collaborazione di ⚡️Justin Vernon✨) è uscita oggi! Si chiama Renegade. Grazie Aaron per avermi invitato alla tua festa.

Renegade è la prima canzone delle due collaborazioni con Taylor che saranno contente in How Long Do You Think It’s Gonna Last? dei Big Red Machine, insieme a Birch.

Guarda il lyric video di Renegate di Big Red Machine e Taylor Swift:

Testo di Ranegate di Big Red Machine e Taylor Swift:

[Verse 1: Taylor Swift]

I tapped on your window on your darkest night

The shape of you was jagged and weak

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway

And if I would’ve known how many pieces you had crumbled into

I might have let them lay

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timing in times like these?

And let all your damage damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade to need somebody

Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”

Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?

Or do you just not want to?

[Verse 2: Taylor Swift]

I tapped on your window on your darkest night

The shape of you was jagged and weak

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway

You fire off missiles ’cause you hate yourself

But do you know you’re demolishing me?

And then you squeeze my hand as I’m about to leave

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timing in times like these?

And let all your damage damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade to need somebody

Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”

Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?

Or do you just not want to?

[Bridge: Taylor Swift]

And if I would’ve known

How sharp the pieces were you’d crumbled into

I might’ve let them lay

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Are you really gonna talk about timing in times like these?

And let all your damage damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade to need somebody

[Outro: Taylor Swift & Justin Vernon]

To need somebody, to need somebody, to need somebody, to need

Are you really gonna talk about timing in times like these?

And let all your damage damage me

And carry your baggage up my street

And make me your future history, it’s time

Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”

You come a long way, open the blinds, let me see your face

You wouldn’t be the first renegade to need somebody

Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?

Or do you just not want to?

Traduzione di Renegate:

[Verse 1: Taylor Swift]

Ho bussato alla tua finestra nella tua notte più buia

La tua immagine era frastagliata e debole

Non c’era posto per me, ma sono rimasta ugualmente

e se avessi saputo in quanti pezzi ti saresti rotto

magari li avrei lasciati li

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Vuoi davvero parlare di tempismo in tempi come questi?

e la sciare che le tue ferite danneggino me

e portare i tuoi bagagli emotivi su per la mia via

e rendermi la tua storia futura, è il momento

Hai fatto tanti passi avanti; aperto le tende, mi ha lasciato vedere il tuo viso

Non sarai il primo rinnegato ad aver bisogno di qualcuno

E’ insensibile se ti dico, “Ripigliati così posso amarti?”

E’ davvero la tua ansia che ti sta impedendo di darmi tutto?

o solo non vuoi?

[Verse 2: Taylor Swift]

Ho bussato alla tua finestra nella tua notte più buia

La tua immagine era frastagliata e debole

Non c’era posto per me, ma sono rimasta ugualmente

Hai lanciato missili perché odi te stesso

ma non lo sai che stai distruggendo me?

e poi mi stringi la mano quando sto per andarmene

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Vuoi davvero parlare di tempismo in tempi come questi?

e la sciare che le tue ferite danneggino me

e portare i tuoi bagagli emotivi su per la mia via

e rendermi la tua storia futura, è il momento

Hai fatto tanti passi avanti; aperto le tende, mi ha lasciato vedere il tuo viso

Non sarai il primo rinnegato ad aver bisogno di qualcuno

E’ insensibile se ti dico, “Ripigliati così posso amarti?”

E’ davvero la tua ansia che ti sta impedendo di darmi tutto?

o solo non vuoi?

[Bridge: Taylor Swift]

E se avessi saputo

quanto sarebbero stati affilati i pezzi in cui ti sei spezzato

magari li avrei lasciati li

[Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon]

Vuoi davvero parlare di tempismo in tempi come questi?

e la sciare che le tue ferite danneggino me

e portare i tuoi bagagli emotivi su per la mia via

e rendermi la tua storia futura, è il momento

Hai fatto tanti passi avanti; aperto le tende, mi ha lasciato vedere il tuo viso

Non sarai il primo rinnegato ad aver bisogno di qualcuno