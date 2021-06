Biancaneve: ecco chi sarà la protagonista del live action Disney

Come forse vi ricorderete la Disney ha intenzione di produrre un remake in live action del suo primissimo classico, Biancaneve: ve ne avevamo parlato qui. Dopo un periodo di stop forzato alla pre-produzione a causa della pandemia, pare che il progetto abbia ripreso a muoversi.

Stando a quanto riportato dalla stessa major la produzione ha trovato il volto della nuova Biancaneve dopo una lunga, lunghissima ricerca. Di chi si tratta?

Di Rachel Zegler, giovanissima attrice, cantante e YouTuber che vedremo a fine anno nei panni di Maria nella nuova versione di West Side Story di Stephen Spielberg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Classe 2001, Rachel ha partecipato a piccole produzioni di musical ed è stata scelta da Spielberg in un casting online tra oltre 30 mila candidate. In questa occasione l’attrice e cantante, a quel tempo sedicenne, aveva postato dei video in cui interpretava dei celebri brani di West Side Story tra cui I Feel Pretty e Tonight.

Se la sua voce ha incantato Steven Spielberg possiamo dunque star sicuri che la scelta di Rachel Zegler sia azzeccata per il remake in live action di Biancaneve. Restiamo dunque in attesa di ascoltare la nuova versione dell’iconica canzone del classico Disney Someday My Prince Will Come e di altre news riguardanti il film.

Che cosa sappiamo sul remake di Biancaneve

Il regista di Biancaneve sarà Marc Webb, già dietro alla macchina da presa di The Amazing Spider-Man, 500 giorni insieme e Gifted – Il dono del talento. A scrivere il film sarà invece Erin Cressida Wilson (già sceneggiatrice de La ragazza del treno).

Biancaneve si strutturerà come un musical in cui ritroveremo le storiche canzoni del film oltre a nuovi pezzi che saranno scritti dai compositori Premio Oscar Benji Pasek e Justin Paul, già ingaggiati per Aladdin.