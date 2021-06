Britney Spears parla per la prima volta del padre in tribunale

E alla fine Britney Spears ha vuotato il sacco. Nelle scorse ore l’artista statunitense si è presentata in tribunale per parlare, per la prima volta in prima persona, della sua conservatorship. Del giogo che le pesa sulla testa da ormai un decennio su Ginger Generation vi avevamo parlato qui. Britney Spears è infatti soggetta ad una tutela legale da parte del padre che le impedisce di vivere una vita serena e felice.

Ed è proprio la conservatorship ad aver dato vita al movimento Free Britney, che punta prima di tutto a mostrare vicinanza e solidarietà alla cantante in questa difficile vicenda legale.

A proposito di implicazioni legali, ecco dunque tutte le dichiarazioni shock dell’artista sul padre Jamie in tribunale.

Britney Spears parla del padre in tribunale: ecco cos’ha rivelato

La cantante non ha certo usato mezzi termini, rivelando di aver vissuto a causa del padre negli ultimi anni in un costante stato di depressione. Negli ultimi 13 anni il padre le ha impedito di godersi una vita normale e tranquilla come qualunque persona adulta, mettendole dei paletti persino per avere dei figli con il compagno Sam Asghari:

Voglio che la conservatorship finisca una volta e per tutte. Voglio sposarmi e avere un bambino. Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo fanno fare perche’ non vogliono che abbia un bambino.

Collegata via telefono, Britney ha anche rivelato di essere stata costretta ad andare in tour nel 2018, contro la sua volontà. Se non fosse partita in giro per il mondo ad esibirsi, il suo management l’avrebbe persino denunciata.

Fra le dichiarazioni che più ci hanno lasciato senza parole c’è stata senza dubbio l’ammissione di aver dovuto assumere del litio per anni, una sostanza che le ha causato un costante stato confusionale.

Qui sotto potete ascoltare la registrazione della deposizione di Britney Spears.